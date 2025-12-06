捲賣假鞋、為錢鬧翻前任！Joeman新女友親上火線反擊了

Joeman被爆出與網美蕭伊熱戀中。（圖／翻攝自Joeman、蕭伊Instagram）





Youtuber Joeman（九妹）被爆出與網美蕭伊熱戀中，有網友在社群發出過往對話截圖詢問：「那蕭伊可以先處理air force假貨事件嗎，都3年了」，私訊中提到曾跟她團購買到假鞋的事件，也釣出本尊親自回應：「2022事發當時有發公告提出處理方式，至今仍然放在精選動態，後續處理目前也已委託律師辦理中了。」

蕭伊表示，當時就有回覆該網友私訊說明清楚處理方式：「關於本案訴訟，我方當時已被傳喚進行調查，法院最終結果團購主並不知情，因此未涉及『販售贗品、仿冒品、假貨、詐欺』等說詞」，針對惡意造謠言論已截圖，將會進行提告。該網友事後發現自己漏訊息，也道歉蕭伊。

另外，有網友發文指蕭伊與某任前男友經營團購事業，後來因為分潤事件鬧翻：「每次都要鬧到全網皆知⋯⋯Joeman真的值得更好的吧！」蕭伊則留言反擊：「可是對方最後還我38萬欸，這樣是我的錯嗎？」嘲諷喊道：「對不起，我不該要錢，欠錢的人最大，（我）應該要閉嘴！那你可以借我錢嗎。」



