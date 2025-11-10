捲追思共諜吳石風波 鄭麗文喊「228和解」：歷史不該成政客籌碼

國民黨主席鄭麗文出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。鄭麗文今（10日）在臉書貼出當天受訪內容影片表示，「228追尋的是和解，不是仇恨！歷史不該成為政客的籌碼。」

針對鄭麗文追思前叛國共諜吳石，並聲援支持解放軍入侵台灣的極少數陸配個案，陸委會聲明表達嚴正立場，批鄭不僅嚴重傷害國家尊嚴，以極少數陸配案例轉移焦點，極不道德且自失立場。陸委會也說，鄭麗文將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱。

鄭麗文今貼出8日出席「台灣地區政治受難人互助會」白色恐怖秋祭追思活動受訪影片，她當時表示，228或是白色恐怖，不應淪為政治鬥爭的廉價工具，是非常嚴肅的歷史問題，應該不帶著任何政治的偏見，尊重跟還原歷史的真相。

鄭麗文當時說，陳明忠老先生還是少年時，投入27部隊，武裝對抗國民黨政權，但從來沒有主張過台獨，批民進黨後來扭曲、片面、錯誤的歷史論述，完全是偏頗、遺漏真相。

鄭表示，希望不要再有人因為選票考量、政黨利益，扭曲、簡化過去的這段歷史，這段歷史是屬於所有台灣人民的，它不是某個政黨的專利，不是某個政黨的遮羞布，更不是某個政黨的利刃，用來刺殺其心目中的敵人。

鄭麗文說，面對228跟白色恐怖悲情的歷史，尋求的是和解，是撫平傷痕，而不是在傷口上惡意灑鹽，擴大裂痕，擴大內部的對立，這跟紀念228跟白色恐怖的初衷完全背離。

