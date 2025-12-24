捲醫界最大貪污案！ 心臟名醫林繼敏涉賄再審無罪 又遭檢方逆襲「改判6年」

心臟名醫林繼敏拚再審成功拿到無罪，但昨又被改判6年。判決示意圖。翻攝pexels。



前署立基隆醫院心臟科主任林繼敏，10多年前遭法院認定收賄45萬元，依兩個收賄罪各判11年、7年半，合併執行14年確定，他於2019年入監。林入監4年內，「4度4關」拚再審，終於有一案（心血管攝影Ｘ光機等儀器設備合作採購案）聲請成功，高院去年改判無罪。不過，檢方上訴後逆轉，最高法院將此案撤銷發回，高院昨天再依違背職務收賄罪改判6年，全案仍可上訴。

桃園地檢署2011年查出，行政院衛生署（衛生福利部前身）出現大規模採購弊案，衛生署前醫院管理委員會執行長黃焜璋、名醫林繼敏等人涉嫌協助醫療廠商得標採購案，檢方之後起訴包括正副院長、醫事主管及廠商等48人。

法院纏訟多年後，黃焜璋2019年被認定收賄250萬元，依貪污罪判處合併執行15年有期徒刑確定，林繼敏則被認定涉收賄45萬元，合併執行14年確定、均褫奪公權5年。兩人於同年入監。

林繼敏入獄後持續對兩案聲請再審，第4度挑戰後，成功重啟被判11年的「心血管攝影Ｘ光機」採購案再審程序，高院去年改判無罪。檢方上訴最高法院成功，全案撤銷發回高院重新再來。

不過，高院這次審理又逆轉，昨天依違背職務收賄罪改判他6年有期徒刑、褫奪公權3年，全案勢必將再度回到最高法院決戰。

