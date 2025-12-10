捲雙劈風波後復出！采子開唱前「摔下舞台」 驚險一瞬間被目擊
娛樂中心／綜合報導
歌手采子參加《全明星運動會》第二季，與同節目成員何孟遠爆出雙劈風波後，沉寂一段時間，如今采子正式復出，不時就會參與表演活動，而近日她釋出一段開唱前慘跌的片段，讓粉絲們全都嚇壞。
采子平常樂於在社群中跟網友分享生活點滴，昨（9日）曝光一段表演影片，從畫面中可以看到，采子與工作人員溝通過程中，對方並未注意到采子的呼喚，於是采子決定向前一步交談，怎料竟不小心跌落舞台。
但所幸采子並未受傷，她立刻爬起，全程保持微笑，態度相當敬業，後續她也配上字幕，幽默表示「什麼風浪沒見過」，雖然開場前出現摔跤的小插曲，但采子依舊穩穩的完成演出，而網友見狀則表示「采空」、「完美的示範，美美的摔倒」、「我真的會笑死...眼睜睜看你摔下去」、「還好沒事，不然我擔心死了」。
