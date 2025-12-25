捲非法醫療！全炫茂曬病例澄清 意外曝性功能障礙
南韓女諧星朴娜勑先前爆出職場霸凌爭議，意外扯出「非法醫療行為」，不少韓星也捲入其中。知名主持人全炫茂因曾在綜藝節目《我獨自生活》中，在車內打點滴的畫面遭檢舉。對此，所屬經紀公司也公開病歷資料澄清，沒想到卻意外曝光性功能障礙。
綜合韓媒報導，全炫茂所屬經紀公司SM C&C在23日公開問題發生的2016年1月的診療紀錄及醫藥費收據，當時醫生針對咽喉炎、喉頭炎、胃食道逆流等診斷結果開立抗生素、消炎藥，點滴則是作為輔助治療的一環。
沒想到紀錄中，有一項自費藥品「Mvix 100」卻意外成為焦點，該藥物是用來改善男性性功能障礙，一名大學醫院泌尿科教授指出，Mvix100藥效只能在體內維持2到3小時，因此需在性行為前約1小時服用才有效。
教授進一步提到，全炫茂被開立100mg的高劑量，因此推測可能低劑量50mg效果不足。不少網友看完後，紛紛對全炫茂抱屈，「到底有多委屈，才連這種處方內容都拿出來？」不過也有人認爲如果刻意遮掩，反而會引來更大爭議。
朴娜勑涉非法醫療 點滴阿姨認「非醫護人員」：賺點錢
朴娜勑涉非法醫療 點滴阿姨認「非醫護人員」：賺點錢
大咖女星爭議連環爆！神隱數日現身 全面中斷演藝活動
