捲黑道交際疑雲！曹世鎬道歉了 宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》

曹世鎬（左）因被爆料與黑道份子往來，發出澄清後宣布退出手上兩個節目，包括《劉Quiz ON THE BLOCK》。（翻攝曹世鎬IG）

韓國主持人曹世鎬捲入「黑道交際疑雲」，一名網友曝出兩人的合照，指控他與某黑道份子A男交情匪淺，更暗指他收受禮物、協助宣傳，讓輿論迅速發酵；製作單位與本人今（9日）相繼公開說明，並決定離開目前參與主持的兩個節目。

曹世鎬表示目前狀態無法勝任《劉Quiz ON THE BLOCK》的主持工作，暫時交出主持棒。中為J-HOPE。（翻攝曹世鎬IG)

曹世鎬其後在個人SNS發表長文，明確否認所有不法嫌疑，強調「那些都不是事實」，表示自己多年跑地方活動，因此結識各式各樣的人，但因年輕時不夠成熟，未能妥善處理所有人際往來。他為照片引發的失望向大眾道歉，承諾今後會更嚴格管理自身行為，同時也會對外界的不實指控採取必要程序釐清。

在爭議升溫的壓力下，他主動向《劉Quiz ON THE BLOCK》與KBS2《兩天一夜》提出離開意願，避免節目承受更多負擔。tvN製作組稍後也公開立場，表示尊重曹世鎬經深思熟慮後的決定，並透露未來錄影將不再由他參與；已錄好的兩週內容仍會照常播出，而本週錄影因來賓皆已敲定，只能在沒有曹世鎬的情況下如期進行。

曹世鎬（右前）也離開《兩天一夜》綜藝。（翻攝兩天一夜IG)

最初爆料的A男也更新聲明，表示曹世鎬展現了負責任的態度，因此不會再公開新的資料，僅會私人留存，以避免爭議擴大。他強調若後續進入法律程序，手上資料將在必要範圍內提交，並認為曹世鎬作為公眾人物，此次主動下車的決定值得尊重。

曹世鎬道歉全文

大家好，我是曹世鎬。

首先，因為最近的事件讓許多人失望了，我由衷向大家道歉。想到一直以來支持、喜歡我的朋友們，這次的事對你們來說一定是很大的失望，我也反覆思考該怎麼開口，怕任何多餘的說明都會讓大家更不舒服。但我認為，有必要向一直給我支持與愛的各位，親自表達我的心情與立場。

我過去常跑各地活動，會接觸到許多以前不曾接觸過的人。身為公開場合的藝人，我本來就應該更謹慎處理與周遭人的關係，但當時我心態還不夠成熟，沒有用更負責、更成穩的方式面對那些人際往來，對此我深深反省。

不過，大家擔心的那些指控，並不是事實，這點必須說明清楚。我很明白，光是照片裡呈現的樣子，就已經讓大家感到失望。本來應該帶給觀眾笑容與安慰的我，卻造成不必要的困擾與不適，再次向大家致上深深的歉意。

這次事件也讓我重新檢視自己，是否還能不影響我目前參與的節目。

《劉Quiz ON THE BLOCK》最重要的是用心聆聽來賓的故事、給予共鳴，而以我現在的狀態，無法好好履行這個角色。《兩天一夜》又是KBS公共電視的重要綜藝，我認為繼續留在節目裡，會讓整個團隊承受沒有必要的壓力。經過深思熟慮後，我已向兩個節目的製作單位表達了退出意願。

一直以來願意相信我、一起努力的成員、工作人員以及觀眾朋友們，我真的只有滿滿的歉意。

去年結婚後，我一直希望能成為更好的人，但這次事件讓我再次深刻感受到自己仍有很多不足之處。雖然如此，為了我必須守護的家庭，對於不屬實的指控，我會透過必要程序釐清與處理。

未來我會更加謹慎面對自己周遭與一切行為，不會再讓大家失望。我會把這次事件視為重要的警惕，努力以更成熟的姿態再次向大家問候。

我會努力成為更好的人。再次向所有受到影響的人誠摯道歉。

真心致意

曹世鎬

