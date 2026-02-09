捲「世紀血案」風波致歉 Junior.夏語心認未查證授權

台北市 / 綜合報導

電影《世紀血案》風波延燒，藝人Junior韓宜邦以及夏語心都被網友點名有演出，卻沒有出面回應，對此2人昨(8)日晚間也都在社群上發文致歉。

Junior強調，當初合約載明「已獲得合法授權」，自己才沒有進一步查證，顯然不夠謹慎，他呼籲製片方停止後製，如果電影上映，他不會進戲院觀看。夏語心也坦承，沒有先求證就客串演出，對相關人員造成無法挽回的傷害，除了向當事人以及家屬致歉，未來也將不再參與電影的一切後續。

