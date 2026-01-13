捲「地球村」債務糾紛！她痛揭遭黑道暴打經過：「滿臉是血」求救沒人敢應

沈姓牙醫借錢給地球村負責人陳中義，卻遭介入債務糾紛的黑道小弟周子鈞（黑衣者）暴打。資料照。呂志明攝



「地球村美日語」老闆陳中義涉嫌詐貸3千萬，還找竹聯幫靜安會「夏安」夏尉瀧喬債，夏不滿債權人沈姓牙醫不配合，竟指使小弟周子鈞暴打她一頓。沈女今（1/13）日出庭描述這段恐怖經歷，稱周子鈞不斷徒手毆打她的臉，打到鼻骨粉碎性骨折，她爬起來往門口逃，周還拿起診所電腦砸。她下樓求救，但大樓住戶見她「滿臉是血」全嚇傻，也不敢招惹是非，請她去找管理員，最後是附近貿易公司員工拿電話給她，她自行報警。

調查指出，陳中義經營外語教學事業，因疫情及課程數位化衝擊而財務惡化，先是拿逢甲分校向銀行抵押貸款，又拿權狀找蔡姓女子、沈姓牙醫、劉姓男子商借3千萬，3人事後才發現遭詐騙。陳中義為變賣逢甲分校償債，又透過仲介黃今沛找來夏尉瀧、夏的友人周文瀚幫他討回權狀。夏尉瀧不滿沈姓牙醫態度強硬，涉嫌指使周子鈞痛毆，還安排小弟徐若修提供他投案用的空手機。

台北地檢署依《刑法》詐欺取財、重傷害、《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴陳中義、夏尉瀧、周文瀚、周子鈞、徐若修、黃今沛6人。台北地院今（1/13）日開庭，傳喚沈女出庭，她被安排在隔離訊問室裡作證。隔著牆壁的距離，沈女透過麥克風娓娓道來案發經過。

地球村負責人陳中義日前被移送北檢複訊時，見到記者採訪不斷用衣服摀著頭，他今（1/13）日開完庭見記者等後，轉進廁所蹲了超過2小時不出來。資料照。呂志明攝

沈女證稱，2024年12月31日，陳中義找她、蔡女、劉男3人見面，當場傳閱不動產權狀，雙方達成借款3千萬的共識。後來，陳中義透過蔡女交給沈女3張支票，但當她拿去銀行兌現，卻發現支票跳票，抵押權也始終設定失敗。「陳中義一直說要還錢，也沒有還。」她說。

時間來到去（2025）年4月某日，沈女看完病人準備離開診所，卻突然接到一通電話。「周文瀚說要看診，他完全沒約診，還問我何時要離開。」她覺得很奇怪，便問對方是否有急診需求，周文瀚回答他「智齒痛」，她最後同意幫他看診。想不到，期間有病人告知沈女「樓下有一群人，看起來像黑道小弟」，周文瀚就診完，也說他代表地球村來協商債務。

沈女直言「我覺得很毛」，表示周文瀚當天雖然沒明說他是黑道，但樓下一群人令她想起蔡女對她說過的話。蔡女曾說，「她接到黑道電話，說陳中義委託他們來協調」，因此，沈女直覺周文瀚與樓下的人是一夥的。她回應周文瀚「這是我診所上班的地方」，請他找律師或蔡女處理債務，她不想直接接觸，但周文瀚卻說「如果你不跟我談，還會有其他人來。」

沈姓牙醫指控靜安會成員周文瀚，曾佯裝病人上門喬債，還稱不和他談「還會有人來」。資料照。呂志明攝

果然沒隔幾天，夏尉瀧就與周文瀚等人一同上門。沈女表示，對方要她收下支票，把權狀還給陳中義，但她認為之前收到的支票跳票，不願意再收，也強調權狀不在她手邊。沈女證稱，當下有人提到他們是靜安會成員，但她太過慌亂，沒注意到是誰說出口。「我快被嚇死，報警還講錯地址。」她說，起初制服警察到場，對方還堅持是民事糾紛不肯離去，直到她朋友找偵查隊才解圍。

沈女的反應疑似引起夏尉瀧不滿，指使小弟佯裝就診暴打她。沈女描述，「他徒手一直打我頭部，我中間爬起來要往門口逃，他還拿診間的Moniter（電腦螢幕）往我身上砸。」一旁冷氣師傅見狀趕緊勸架，但周子鈞不予理會，繼續朝沈女猛毆。直到冷氣師傅嚷嚷要報警，周子鈞抬頭瞄了他一眼，沈女趁著這個空檔逃到外面。

沈姓醫師指控竹聯幫靜安大哥「夏安」夏尉瀧（白衣者）唆使小弟暴打她。資料照。呂志明攝

沈女語氣如常，描述內容卻很驚悚。她說，自己往樓下跑，按了住戶電鈴求救，但住戶一聽她被黑道找碴，都不敢出手搭救，反而要她自己去找管理員報警。沈女跑到附近的貿易公司，員工一出來看到她「滿臉是血」，講話也忍不住結巴起來，後來才拿給她一隻電話，讓她自己打電話報警。事後，沈女被診斷出鼻骨粉碎性骨折、牙冠斷裂、左眼眶底骨折併複視，眼睛一直沒有痊癒。

不過，聽完沈女描述，被告卻不太認同。周文瀚表示，他當初找沈女時口氣很委婉，「就跟現在與法官講話一樣，連恐嚇都沾不上邊」。辯護律師也說，沈女的敘述與她在診所間錄音的內容不太一樣，應該要以客觀證據為主，且沈女對周文瀚的印象受到蔡女先入為主的意見影響，認知有偏差。

夏尉瀧的辯護律師則稱，沈女當初見到夏尉瀧時，並不知道他的身分，且夏尉瀧當天講話很和善，沒有構成組織從事恐嚇犯罪。

