捲「小英男孩」綠能弊案！東煒董座組「黃金律師團」激辯：198萬非賄款

東煒建設董事長陳健盛被控行賄鄭亦麟198萬，藉此關說台電喬饋線，獲200萬元交保。資料照。廖瑞祥攝。



「小英男孩」鄭亦麟涉嫌收受東煒建設公司董事長陳健盛、兒子陳冠滔198萬元賄款，施壓台電喬饋線，檢方昨（12/26）日起訴移審，三人出庭說法一致，全撇清198萬與東煒用電申請有關。陳健盛更組起黃金律師團，由律師羅秉成打頭陣，批評檢方早在監聽時就曾聽到陳冠滔告知陳健盛，「LUKE領走的200萬就是泓德第一期款進來的那些錢」，證明198萬是「仲介款」而非賄款。

檢方指控，陳健盛、陳冠滔父子以東煒建設公司名義，在2021年2月5日向台電申請用電36MW，但台電考量松山、內湖地區屬「用電瓶頸區」不予核准，陳健盛父子遂找鄭亦麟關說台電。時任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟答應後，隨即打電話誆騙時任台電副總經理蕭勝任，使蕭勝任指派台電人員赴東煒建議改申請32MW。同年3月31日、5月12日，台電分別函覆准核給東煒8MW、24MW電量。

調查也指出，陳健盛父子為取得更多利潤，於2022年4、5月間二度請託鄭亦麟，鄭亦麟隨即於同年5月24日關說台電，得到增加10MW可行的回覆後，再把消息轉知陳健盛父子，由東煒於同年6月1日提出申請，台電並於同年月21日函覆同意。事成後，東煒於同年10月27日匯出198萬元給鄭亦麟胞弟鄭兆麟，形式上是給鄭兆麟的「設計顧問費」，實則行賄鄭亦麟。

鄭亦麟今年8月遭聲押禁見獲准，當時他撿著俐落短髮，如今頭髮已蓋過後頸，面容憔悴。本報資料照

台北地檢署昨（12/26）日起訴移審，鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔三人出庭口供一致，直指這198萬元並非賄款，而是鄭亦麟引介泓德能源，向東煒購買安康數據中心房地的「仲介費」。陳健盛更組起「黃金律師團」，請出律師羅秉成、陳建良、陳奕廷擔任辯護律師。

人權律師出身的羅秉成，曾擔任蘇建和救援義務辯護律師，也曾擔任前總統陳水扁、副總統呂秀蓮當選無效訴訟案辯護律師，在蔡政府時期擔任過政務委員；陳建良則曾任新北、桃園地檢署主任檢察官，偵辦過保安警察小隊長詐騙法商案，轉任律師後，曾擔任新竹市長高虹安貪污案一審辯護律師，檢察官吳亞芝懲戒案辯護律師；陳奕廷則是剴剴案擔任保母姊姊劉若琳辯護律師，擔任法扶台北分會會長、台灣刑事辯護協會副理事長。

羅秉成開場點出本案關鍵爭點，在於這筆198萬元到底屬於什麼性質？他指出，鄭亦麟早在外商麥格理公司任職時，就在推動安康數據中心成立，後來到經濟部政策評估整合辦公室擔任屬員，也僅屬約聘人員，職務內容更與台電無關，對台電毫無實質影響力可言。

律師羅秉成曾於蔡政府時期擔任行政院政務委員。資料照。胡家銘攝

透過法庭投影螢幕，羅秉成列出安康數據中心從商議到破局的幾個關鍵時間點。他指出，東煒早在2021年5月12日就陸續獲得台電同意核給32MW電量，反觀2022年7月18日建聖公司與泓德簽訂合資協議，兩天後陳健盛父子談話就曾提到「仲介費」，到了10月13日東煒收到泓德支付的2.1億元後，旋即就於10月27日匯款198萬給鄭亦麟，時間點相當緊密連接。

羅秉成批評，檢方早在2022年11月1日監聽時，就可聽到陳冠滔向陳健盛解釋這筆費用的緣由：「200萬LUKE領去了。200萬就是泓德第一期款進來的那些錢。」羅秉成也指出，檢方說鄭亦麟因擔憂遭追查才提議退回賄款，實則是因安康數據中心破局，鄭亦麟自認不應保留仲介費，向陳冠滔表明退款之意，也因如此，陳健盛才在同年12月20日對陳冠滔表示「付出去就付出去了。」

東煒建設董事長陳健盛兒子陳冠滔被控行賄鄭亦麟198萬，關說台電喬饋線，以200萬元交保。資料照。廖瑞祥攝

羅秉成表示，檢方羈押陳健盛4個月期間只提訊2次，延押時說要查有無其他不法情事，實際上也只查到這筆款項。他質疑，200萬又不是多大筆錢，怎麼會東煒取得32MW電量與匯款給鄭亦麟的時間相差1年半，認為檢方證據薄弱、缺乏自白佐證，起訴書邏輯也太過跳躍，「看不出來有任何證據。」

陳奕廷接續指出，起訴書指控鄭亦麟在2022年5月24日，向台電詢問可否供應10MW，再轉知陳健盛父子，但卷內證據顯示，鄭亦麟當時應該是告知鴻德會計師鄭涵，認為檢方主張陳健盛透過行賄取得10MW，缺乏佐證。陳建良則表示，蕭勝任已作證拜訪客戶是產業界常見做法，鄭亦麟當時在經濟部綠推中心擔任副執行長，核心目的是扶持產業，也與《電業法》規範無涉。

鄭亦麟被控關說時任台電副總經理蕭勝任（白衣者），讓蕭勝任指派台電人員給予業者建議。資料照。呂志明攝

但蒞庭檢察官高文政反擊，蕭勝任當時回覆訊息時，竟對鄭亦麟稱「報告鈞長」，可見其身分地位及影響力。至於東煒取得10MW的過程，三人扣案手機也是證據，可證明陳冠滔將訊息傳給鄭亦麟後，鄭亦麟過不久就傳給陳健盛，反嗆律師是自己漏看筆錄。

高文政也強調，根據台電規章，用電都是繳費後才核給生效，而台電2022年10月13日才通知東煒繳費，時間與行賄鄭亦麟僅相差2週，根本沒有相差1年半的問題。

