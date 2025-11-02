捲「護理系女神」猝死案！馬國警打臉黃明志「尿檢4種毒品陽性反應」

擁有傲人身材的網紅謝侑芯，日前在馬來西亞工作期間意外身亡。根據醫院報告指出，死因是心臟病發，馬來西亞媒體報導，當下黃明志也在場，還被搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，不過他本人否認吸毒、也沒有攜帶毒品。結果遭馬來西亞警方打臉，稱黃明志尿檢驗出4種毒品陽性反應！

擁有天使臉孔與魔鬼身材的網紅謝侑芯，日前在馬來西亞工作期間意外身亡，讓眾多粉絲感到震驚與不捨。馬來西亞醫院的報告顯示，謝侑芯的死因是心臟病發，這個結果一度讓家屬難以接受。

然而，案件出現了意外發展。根據馬來西亞媒體報導，謝侑芯於10月22日在飯店昏迷時，黃明志正在房間內。黃明志向警方說明，當時謝侑芯進入浴室洗澡後，他沒有聽見任何水聲，因此進去查看，發現她昏迷在浴缸中，立即為她實施心肺復甦術（CPR）進行搶救。

警方到場後，從黃明志身上搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場將他逮捕。10月24日開庭時，黃明志否認持有和濫用毒品，對於所有指控皆不認罪，隨後繳付保釋金離去。

對於這起事件，黃明志已在社群媒體發文回應，強調自己沒有吸毒，也沒有攜帶毒品。他表示由於案件仍在調查中，不能透露案情，同時透露這幾天還遭到了勒索。黃明志對謝侑芯的猝死表示深感遺憾，並批評馬來西亞救護車晚了將近一小時才到達現場。

不過根據「光明日報」報導，馬來西亞警方透露，黃明志的尿液檢驗結果，初步顯示對安非他命、K他命、四氫大麻酚等四種毒品呈陽性反應。

