捲88會館遭拔官、涉放貸恐嚇「讓你進去關」 刑事局前副局長判囚7月

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刑事局前副局長黃建榮涉恐嚇討債，被台北地院依恐嚇罪判處有期徒刑7月。資料照，白廷奕攝



刑事警察局前副局長黃建榮先前因捲入「88會館案」遭拔官，後續又被指控無息借款1000萬元轉借給逸居公司負責人答姓女子，討債時恐嚇「我是刑事局副局長、做筆錄咬死你」，要求提早兌現支票，台北地院今日（6/9）依恐嚇罪判處黃建榮有期徒刑7月，可上訴。

現年60多歲的黃建榮，過去曾為三線二星高階警官，不過因捲入88會館案，2023年被記過拔官，從刑事局副局長降調警政署法制室專門委員至今。

本案源於2022年5月間，黃建榮透過朋友介紹，先向建商李男無息借款1000萬元，再以李姓女密友名義，借款給開咖啡店、急需現金周轉的答姓女子，並約定為期一年、月息1.5分，答女則開立面額1000萬元的支票擔保。不過隔年（2023年）到期前答女卻無力償還，請求展延1年。

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黃建榮雖同意展延，不過要求第二年利息改為月息2分，答女重新開立面額1000萬元和240萬元支票各一張作為擔保。後續因88會館案衍生風波擴大，黃建榮擔心放高利貸的事被調查，2023年8月25日至台北市大安區找上答女，恫嚇「這兩張支票日期一定要改，要提前兌現，不能等到2024年7月1日才兌現」，還稱「如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關」。

答女因心生畏懼，遂於自己的咖啡店內，當面交付4張面額共1100萬元的支票給黃建榮，取回先前開立的2張擔保支票。黃建榮收到後，先將1100萬元支票存入妹妹帳戶中，並將其中1000萬元還給李男，事後再透過他人名義檢舉答女涉嫌吸金，答女則反控黃建榮本件涉嫌恐嚇取財。

檢方偵辦後起訴黃建榮，並以身為公務員假借職務權力、機會故意犯罪，建請法院加重其刑，警政署則對此回應，尊重偵審結果，將視判決結果，從嚴追究相關責任。

黃建榮出庭時則強調「我沒有犯罪，沒有恐嚇！」他單純想把投資的錢要回來，沒有講、也沒必要講那些恐嚇的話，實情是答女涉嫌詐騙、怕東窗事發，本案是「她自己想像出來的恐嚇！」先前開完庭受訪時也曾強調，自己是投資詐欺案的被害人，反遭騙徒提告，「這件事情真的是很莫名其妙，希望司法能夠還我公道，謝謝！」

辯方律師則主張，告訴人答女涉及多起投資詐騙案，目前分別在新北院檢審理、偵辦，本案黃建榮私下要求對方盡速還錢，並未施加恐嚇話術，也沒有以公職身分施壓，且均有錄音為證，反觀告訴人僅用幾張截圖指控，證據不足。

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