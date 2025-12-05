捲PAZZO董座毆打運將案！ 天道盟主「鐵霸」訊後80萬交保

美而快董座廖承豪涉犯痛毆計程車司機案，被檢警懷疑事前透過天道盟盟主鐵霸烙人，檢警5日傳喚曾盈富到案，訊後80萬交保。（圖／報系資料照）

旗下擁有知名電商品牌PAZZO的美而快國際股份有限公司（5321）創辦人兼董事長廖承豪11月17日和助理一同毆打林姓計程車司機，並在司機報案、驗傷後再度找來數人圍毆。林男報案以後，檢方於12月1日晚間約談廖承豪諭知以100萬元交保。事後檢警調查，發現廖承豪曾打電話給天道盟主鐵霸曾盈富，懷疑是由曾替廖找人毆打司機，並於今（12月5日）通知曾家兄弟與同伙人共3人到案，並於訊後諭令曾以80萬交保，其弟弟曾盈進則無保請回。

回顧整起事件廖承豪與助理於11月17日晚間，在搭計程車至復興南路準備下車時，臨時要求司機再將其載往別處，不過由於林姓司機後面還有訂單需要處理，於是婉拒，孰料雙方卻因而發生口角，廖承豪和助理因為一時情緒失控，竟當場毆打司機，司機也選擇報警。

警方到案以後，將3人帶回派出所做筆錄，而在做完筆錄以後林男也前往就近的仁愛醫院進行驗傷，沒想到這時廖承豪卻又找來4、5人於醫院外賭他，並待林男走出醫院以後再度上前毆打，林男也再度報警。台北地檢署於昨日約談廖承豪並於訊後諭知以100萬進行交保。

後續檢警查出，廖承豪案發以前曾打給曾盈富，疑似是透過其找到人來到現場替廖承豪圍堵、毆打司機，並於今日通知曾盈富、其胞弟曾盈進、另名同伙到案說明，並於訊後諭令曾盈富以80萬交保，曾盈進則請回。

