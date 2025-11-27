捲SOGO案判8年半！前藍委廖國棟又收賄70萬助中企「做這事」 一審再判7年半

前國民黨立委廖國棟。資料照。廖瑞祥攝



前國民黨立委廖國棟曾因SOGO案被判8年半，全案目前仍在高院纏訟中。但他又被查出，任內協助中國浪潮集團來台投資成立的「數字雲端」公司增資案，還收下孔子第75代孫、數字雲端顧問孔祥科70萬元賄賂，並朋分20萬元給時任辦公室主任丁復華，3人均被依貪污罪起訴。台北地院審理期間，廖國棟矢口否認犯罪，但其他兩人坦承犯行，北院今判廖國棟7年6月、丁復華1年4月、孔祥科4月（緩刑2年），可上訴。

判決指出，廖國棟擔任第10屆立委期間（2020年2月1日到2024年1月31日），當年也擔任第一會期的經濟委員會「召委」，丁復華則協助他問政、法案審查、提案及處理人民陳情等，丁復華於2020年間同時擔任永詮藥業負責人。廖國棟在參與中華民國清溪總會時認識孔祥科，兩人彼此熟稔。

2016年6月間，經濟部核准中國浪潮的關係企業、香港商滙眾互聯網香港有限公司（香港滙眾）來我國投資成立數字雲端公司，資本額為100萬元。隔（2017）年，香港匯眾想增資數字雲端1億230萬元，因此向投審會申請匯入等值外幣作為數字雲端的增資股本。

不過，數字雲端因為被同業檢舉，投審會2019年4月11日偕同經濟部工業局官員到數字雲端實地查訪，發現該公司可能有從事不開放投資的營業項目，投審會因此延宕增資案。香港匯眾和數字雲端為了避免影響增資時程，數字雲端在2020年3月1日和孔祥科簽顧問約，由孔接洽立委促成增資案通過。孔祥科在4/27請託廖國棟，廖則交給丁復華執行，並指示「不希望白忙」。

調查指出，同年5/13，丁復華與投審會執行秘書張銘斌聯繫了解數字雲端增資始末，將狀況回報廖國棟，廖國棟再指示他邀請張銘斌參加協調會，張銘斌偕同投審會第四組組長蘇琪彥及承辦人劉佳佳，於5/20前往廖國棟國會辦公室協調。丁復華會後邀約孔祥科當晚喜來登飯店「桃山日式料理」，說明協調會情況及後續。

同年6/19，孔祥科先給付10萬元給丁復華，經濟部7/23核發審定函後，孔祥科於7/30再付60萬尾款給丁復華。廖國棟輾轉拿到70萬元賄款後，朋分20萬給丁復華。檢方將廖國棟、丁復華和孔祥科依貪污罪起訴。

北院開庭時，廖國棟矢口否認犯罪，但丁復華及孔祥科，都是從偵查階段就自白犯罪。合議庭認為，依卷內事證顯示，廖國棟曾為了數字雲端增資案召集投審會、工業局官員進行協調，這屬於職務上行為，他和丁復華共同收取孔祥科交付的70萬元，已構成對價關係。

合議庭審酌，丁復華在偵審都自白犯罪，偵查中自動繳交20萬元，符合《貪污治罪條例》的減刑事由，此外，他也在偵查中供出與案情相關的重要待證事項及廖國棟的犯罪事證，讓檢察官可以追訴共犯廖國棟，因此在檢察官同意下，依據《證人保護法》減刑。孔祥科在偵審都自白犯行，因此也依《貪污罪》規定減刑。廖國棟矢口否認犯罪，因此不予減刑。

合議庭審酌各項量刑因子後，今天判廖國棟7年6月、褫奪公權3年，丁復華1年4月、褫奪公權2年；孔祥科的部分則判4月、褫奪公權1年，另宣告緩刑2年，在判決確定日起1年內支付10萬元給公庫。犯罪所得70萬元則諭知沒收。全案仍得上訴。

本案合議庭成員為審判長林虹翔、受命法官林傳哲及陪席法官張敏玲。

