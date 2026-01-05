中央社

捷克伏爾塔瓦河特展 聖人內波穆克木雕 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

近期布拉格城堡舉辦的「伏爾塔瓦河」（Vltava）特展，在重要的雕塑展品中，有聖人「內波穆克」（St. John of Nepomuk）木雕，此作品後來成為查理大橋著名青銅雕像的範本。

中央社記者劉郁葶布拉格攝 115年1月5日

