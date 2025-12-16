捷克億萬富豪回鍋執政！總統任命新內閣 重申「歐盟、北約密不可分」

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）於當地時間15日，正式任命由新任總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的聯合政府。在任命儀式中，帕維爾敦促新內閣以穩定國內局勢為優先，並明確強調，捷克的國家利益與歐盟、北約密不可分，未來應持續在這兩大組織中扮演建設性角色。

巴比斯（圖左）回任捷克總理，右邊為捷克總統帕維爾。（圖／巴比斯Ｘ）

帕維爾已於9日任命公民行動黨（ANO 2011，另譯「是的2011」）黨魁巴比斯出任總理，並在15日完成新政府組閣。任命前，帕維爾與各準部長逐一會談，討論政策優先順序及部會施政方向。他指出，當前國際情勢動盪，全球安全、經濟與政治環境的快速變化，都直接牽動捷克發展；因此，北約與歐盟仍是捷克維持安全、經濟與社會穩定的關鍵支柱，雙邊關係無法切割。

談及新政府施政方向，帕維爾呼籲巴比斯政府應致力於團結社會，而非加深對立與分裂。他也表明，將持續關注公共媒體、司法體系、檢察機關及安全部門的獨立性，並視其為人民信任國家的重要基石。

現年69歲的巴比斯原為捷克知名富豪，是大型企業愛格富集團（Agrofert）創辦人，後來轉戰政壇，並於2017年至2021年擔任總理。2023年，巴比斯角逐捷克總統，但最終敗給帕維爾。此次捲土重來，他所領導的政黨在國會選舉中成為第一大黨，並與「自由及直接民主黨」（SPD）及「汽車黨」（Motorists）組成聯合政府。此次回任總理前，巴比斯宣布將放棄持有愛格富集團，且即便離任後也不再與該企業有關聯。

