捷克列車清晨對撞！釀57傷5人重傷 疑似駕駛闖紅燈釀禍

捷克南部布杰約維采（České Budějovice）地區21日清晨發生嚴重火車事故。一列R 658特快列車與Os 8053地方通勤列車在Zliv與Dívčice兩站之間對撞，造成共57人受傷，其中5人傷勢嚴重。

兩列列車在Zliv與Dívčice之間正面相撞，車頭嚴重受損，事故現場一度陷入混亂。

根據捷克國家廣播公司ČT24、《捷克新聞社》（ČTK）與《美聯社》綜合報導，事故發生於當地時間上午6點20分，正值通勤尖峰時段。捷克國鐵（Czech Railways）證實，兩列皆為國鐵營運班次。事發後，相關路線全面停駛，並緊急安排巴士接駁乘客。

捷克布杰約維采地區21日清晨發生列車對撞事故，造成57人受傷，消防與醫療人員緊急搶救。

當地消防與醫療應變單位迅速展開救援，出動7支救護隊與1架直升機。布杰約維采醫院證實接收了5名重傷患者，院方發言人Iva Nováková指出，其他數十人傷勢輕微或中度，部分在現場接受急救，另有部分被送往鄰近城市的醫院。

事故初期報告為2人重傷與42人輕傷，後經更新確認總數為57人，其中重傷5人、中傷12人、輕傷40人。其中一名列車駕駛員一度受困駕駛艙，經破拆後獲救。捷克鐵道檢查局局長庫切拉（Jan Kučera）表示，目前已有4名專責人員進駐現場，調查是否涉及人為疏失、技術故障或系統性問題。他強調：「我們的任務是釐清這起重大事故的真正原因。」

捷克國鐵特快與通勤列車對撞，當局動員直升機與多組救援隊進行傷者後送與現場處置。

庫切拉補充指出，當時其中一名檢查局人員正巧搭乘其中一列列車通勤，事故發生後立即參與初步應變與協助傷者。捷克媒體引述初步消息稱，其中一名列車駕駛疑似未遵守「禁止前進」的號誌信號，雙方列車在數百公尺外即已互見，但距離過短，最終仍釀成正面撞擊。由於傷者人數眾多，本起事故被列為捷克近五年來最嚴重的列車事故之一。目前路線尚未恢復通車，詳細肇因仍待調查釐清。

