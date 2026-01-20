捷克前眾議長睽違3年再訪台 總統頒授「特種大綬景星勳章」

總統賴清德頒授捷克前眾議長艾達莫娃「特種大綬景星勳章」。（總統府提供）



總統賴清德今天（20日）下午頒授捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）「特種大綬景星勳章」，表彰其長期深化台捷友誼的卓越貢獻。賴清德表示，台捷在經貿、投資、科技、航空等領域的合作持續深化，顯示雙方夥伴關係不僅建立於共同價值，更具備實質且長遠的經濟潛力，期盼未來持續共同創造更多合作契機，為台捷深厚情誼發展寫下新篇章。

賴清德提到，3年前艾達莫娃前眾議長面對外界強大壓力，仍毅然決然率領超過160人的代表團訪台，為台捷關係揭開嶄新的里程碑，在當時演說中強調「與台灣同舟共濟」的精神，至今依然深深感動著台灣社會。2023年他與艾達莫娃前眾議長一起參觀淨零城市展，當時引用艾達莫娃前眾議長所說，台灣與捷克「今天站在一起、未來站在一起、未來任何情況都會站在一起」。

廣告 廣告

賴清德指出，艾達莫娃前眾議長長期在國際場合為台海和平與印太安全勇敢發聲，更在捷克國會積極推動友台決議、支持台灣參與國際組織，並親自促成故宮文物在捷克展出。近年來，台灣與捷克在經貿、投資與科技的合作上持續深化，雙方簽署的多項合作備忘錄已逐步展現成果，越來越多台灣企業擴大對捷克投資，航空與產業的合作也持續深化。

賴清德也分享艾達莫娃去年10月出版的新書《我不是糖做的，也不是鐵做的》，書中提到，民主國家與台灣交往並非挑釁中國，而是履行對民主與自由的承諾，這種「民主國家不會讓台灣孤單」的信念，令人深受感動。

艾達莫娃致詞表示，台灣在捷克心中占有非常特殊的地位，是共享價值、勇氣，並相信開放與和平世界的夥伴。台灣社會證明了即使在充滿挑戰的時代，民主依然能蓬勃發展；當自由建立在責任與相互尊重之上，將發揮最大的力量。並表達對台灣及台灣和平未來的衷心支持，台灣值得在安全、尊嚴與繁榮之中生活，自由地塑造自身命運，並充分為全球社會作出貢獻。

在場觀禮者包括捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、歐洲價值安全政策中心台北辦事處主任葉皓勤（Marcin Mateusz Jerzewski）等，及總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人。（責任編輯：殷偵維）