捷克前眾議長睽違3年再訪台 艾達莫娃盼持續深化交流

2023年3月時任捷克眾議長艾達莫娃率團訪台，在立法院發表的一席演說展現挺台態度。而時隔近3年，艾達莫娃再度來台訪問，不過在她去年10月宣布退出政壇後，這回是以民間友人身分來訪。

前捷克眾議長艾達莫娃表示，「台灣不只是一個區域議題，而是一個考驗民主國家能否在不放棄原則，也不引發不必要衝突的前提下，維持穩定的關鍵案例。」

外交部次長吳志中指出，「歐洲與印太地區民主國家之間的合作，已不再是選項，而是戰略必然。我們深信，理念相近夥伴之間更深入的互動、資訊共享與相互支持，將有助於維護歐洲-大西洋地區以及印太地區的和平與穩定。」

分析烏俄戰火延燒超過3年來，捷克對於強化區域聯盟、提升嚇阻力的反思，艾達莫娃認為，歐盟在經濟、安全等領域應加強與台灣合作。而面對近期中國再祭出法律戰，援引國際公約要求歐洲各國禁止台灣政治人物入境，艾達莫娃直言歐洲國家不會接受威脅。

艾達莫娃強調，「是否接待台灣政治人物到訪，完全是由我們國家自行決定。中國官員對此沒有發言權，而且以威脅手段施壓，只會顯示出自身的軟弱。」

台捷近年交流倍增，然而捷克去年底上任的新政府曾表示希望與中國建立更密切關係，不過艾達莫娃指出台捷互動不會有任何改變。

艾達莫娃認為，「外界常常把焦點放在『捷克究竟是傾向台灣還是中國』，但從我們的角度來看，這從來不是一場競爭。台捷關係一定會繼續向前發展，不會出現任何重大的轉變。」

艾達莫娃也透露，2020年曾訪台的參議長韋德齊正規劃今年再度來訪，持續推進深化台捷關係。