捷克前眾議長艾達莫娃卸任首訪選台灣 籲歐洲集體挺台抵抗壓力測試

捷克眾議院前議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）卸任後首度出訪，第一站便選擇台灣，為台捷關係再創高峰。她以「朝向原則性務實主義：民主國家在壓力下的連結與合作」為題，發表演說，主張防禦威權不能只靠美國，歐洲須建構內部防線，集體挺台台灣，抵抗壓力測試。

艾達莫娃在演講中首先指出，當前時代的特徵不只是危機，而是來自威權國家的連續壓力測試，透過經濟脅迫、網路攻擊、假訊息等刻意營造戰略模糊以規避直接衝突；以烏克蘭為例，俄羅斯在全面入侵前已長期進行網路攻擊，民主國家在不放棄民主約束的前提下，正視威權國家的擴張手段。

艾達莫娃將安全形容為覆蓋所有社會運作的「雨傘」，即便在和平時期，也會有「雨天」，諸如網路攻擊與灰色地帶作戰，因此領導者必須具備前瞻性，向社會大眾解釋為何即便威脅看似遙遠，投資於能源、糧食安全與網路基礎設施等新領域。

針對這些問題，艾達莫娃倡議，應將供應鏈作為戰略基礎設施，過去幾十年，供應鏈主要追求效率極大化，但現在「戰略自主（Strategic Autonomy）」才是核心指標，依賴不可靠或具脅迫性的供應商會形成戰略弱點，並在政治危急時刻時被對手利用。

「脆弱性的代價是尊嚴、主權，以及最終更多的金錢。」艾達莫娃強調，供應鏈的多樣化與去風險化需要成本，而信任是深化合作的基礎，台灣在捷克的投資規模是中國的5到10倍，且台灣企業被視為可靠的雇主。

艾達莫娃特別提及，捷克在無人機領域擁有全球領先的技術，並具備在烏克蘭戰場實測的經驗，她鼓勵台捷雙方透過合資企業、學術與研究機構的合作，將理論轉化為具體的產業應用，並克服繁瑣的官僚採購程序，以因應現代戰爭的需求。

艾達莫娃提醒，威權國家的目標是分化民主社會，利用假訊息與極化現象破壞公民對體制的信任，民主國家應建立「內部的防線（Reserving the front line within）」她也強調，雖然美國仍是安全支柱，但責任分擔（burden sharing）必須更加均衡，歐洲與印太民主國家必須承擔更多責任。

未來必須集體參與，推動「歐洲集體」而非僅個別國家與台灣互動，以增強合作的量體與聲勢；建立跨黨派共識，確保對台政策不因政黨輪替而中斷，以維持國際政策的連續性與可信度；建立跨大西洋與印太民主國家之間的緊密連結，因為威懾在集體行動且具備實力支持時最為有效。

艾達莫娃反駁了「歐洲不會幫助台灣」的觀點，歐洲國家看似距離台灣遙遠，指出捷克已制定印太戰略，明確將印太地區的事務與歐洲利益掛鉤，與台灣、韓國、日本等亞洲國家建立連結，並主張歐洲應投資自身的防禦與威懾能力，不再僅依賴美國。

外交部政務次長吳志中在演講前表示，艾達莫娃此行訪台展現了「戰略清晰」的堅定立場，歐洲與印太民主國家的合作已非選擇，而是戰略必要，他相信，志同道合國家的相互支持、深化互動、資訊分享，將有助於歐亞大西洋及印太地區的和平與穩定。

艾達莫娃昨（1/19）日抵台，今日在台灣公開發表演說，並晉見總統賴清德，接受贈勳「特種大綬景星勳章」，訪台期間將會晤前總統蔡英文、台北市長蔣萬安等國內政要以及公民團體。她曾於3年前首度訪台，並於立法院議場發表演說。

