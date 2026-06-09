捷克前駐外A先生每月爽領20萬 擅自離境去冰島玩 回國上T台指控上司霸凌

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駐捷克辦事處的A男確定被調回台灣後有7天的搬遷公假，他在假單上完全沒有寫到要去冰島，擅自離境到冰島旅遊還在臉書上發文。（圖片來源／A男臉書截圖）

一名某政府單位派駐捷克代表處A先生，駐外月領公帑20萬元，但上班態度欠佳，經多次糾正，其主管機關決定A先生調回臺灣，目前服務中部某單位。但A先生反稱遭受霸凌，接受電視採訪，然而，卻隻字不提自己違反離開駐在國相關規定，於調任回台前擅自離境，利用搬遷公假與家人至冰島旅遊，觸犯駐外人員大忌。

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A先生在2022年初派駐捷克，每個月支領20萬元，稱2025年9月臨時被告知須在10月底調回台灣，A先生稱只有2個月準備時間，然而在準備調回台灣時，他卻犯了駐外人員的「天條」—擅自離境。

駐外人員受規範不得擅自離開駐地，必須行前向主管報備後獲准，否則便是擅自離境，A先生確定被調回台灣後有7天的搬遷公假，他在假單上完全沒有任何離境說明，9月下旬以公假與家人前往冰島遊憩，事後才在假單上偷偷補上備註去冰島。

「其實這已經涉及偽造文書了」知情人士表示，A先生呈報回台灣主管機關的假單上備註要去冰島，但最原始的假單在呈核過程由上司拍照存證(備註空白)成為他擅自離境的鐵證，A先生也在臉書分享9月下旬利用搬遷公假在冰島愉快的旅遊過程和照片。

其實，A先生會被調回台灣是因為駐捷期間，長期工作重大違失，嚴重影響業務運作。並且A先生在與上司的電子郵件嗆聲「要不然把我調回去」！

主管機關依據作業核定A先生調回台灣，A先生返國後竟然對電視台說是突然被調職，並表示時間太過倉促。然而，依據臉書分享運送回台數十件紙箱來看，足以有充份時間搬遷。

A男稱倉促被調回台北，但在所謂準備調回台北期間還能去一趟冰島以及打包2、30件行李走海運回台。（圖片來源／A男臉書截圖）

A先生的上司依法必須對A先生進行管理與考核，經呈報台北總部主管機關對A先生工作怠惰、隱匿公文等已核定懲處在案。

然而，在核定懲處後，A先生反以「職場霸凌」對上司進行指控，企圖將A先生個人違失合理化，甚至擬藉此希望能夠推翻原有懲處結果。

知情人士透露，A先生及家人後續更長期透過社群媒體、陳情與對外施壓方式，持續散布不實及扭曲內容，多次電話打擾上司任職大學及相關友人，刻意營造上司為加害者之形象，並向電視台扭曲事實、投訴自己被霸凌。

(原始連結)





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