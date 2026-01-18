捷克參議員費雪談國防合作 台灣防禦中國網攻值得借鏡 (圖)

[Newtalk新聞] 台灣駐日代表李逸洋前（16）日在代表處官邸舉辦新年餐會，邀請日本關東地區僑界領袖與會，並首度對外說明台美最新關稅與投資協議內容。李逸洋指出，台灣在此輪談判中爭取到「對等關稅15%、不再疊加」的待遇，半導體及其衍生產品更獲得最優惠關稅條件，整體條件明顯優於日本、韓國等競爭國家。 根據協議內容，台灣將以「台灣模式」推動產業自主投資，預計由台廠在美國進行約2500億美元投資，政府則提供同額信用擔保。 李逸洋也對比日、韓方案與台灣本輪談判差異。日本承諾對美投資規模高達5500億美元，不僅投資時程須在美國總統川普任期內完成，且投資初期收益雙方均分，待成本回收後，美方分得九成、日方僅剩一成；韓國則承諾5000億美元投資，其中1500億美元專用於造船產業，且須由美韓雙方共同成立委員會管理。 針對外界質疑此舉將「掏空台灣」、「台積電變成美積電」等說法，李逸洋提前回應指出，相關投資涵蓋範圍以半導體、人工智慧應用、電子製造服務與能源產業為主，台灣雖是全球AI伺服器製造國，但美國在AI整體研發與應用仍居領先地位，雙方深化供應鏈合作，有助台灣升級為美國重要的經濟戰略夥伴，對產業發展具有

