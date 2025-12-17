捷克參院代表團訪印度晤達賴喇嘛 關注中共壓迫西藏

（中央社記者劉郁葶布拉格16日專電）捷克參議院代表團近日前往印度會晤達賴喇嘛，並關注中共對西藏民族壓迫現況，包括禁止傳承西藏文化，以及強制將藏族兒童送往中國「再教育」。捷克參議院代表團指出，西藏與烏克蘭同為身分認同與未來而戰，值得幫助與支持。

根據捷克參議院新聞稿，參議院副議長瑟特蘿娃（Jitka Seitlová）率領參議院代表團，當中包含參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席盧基斯卡（Jiří Růžička）與參議員拉巴斯（Přemysl Rabas）等人於9日至13日一同前往印度訪問。

捷克參議院代表團首先前往印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala），拜會達賴喇嘛與西藏中央行政機構。除了捷克，還有來自法國、義大利、智利、澳洲與紐西蘭的代表和支持者，一同恭賀達賴喇嘛90歲生日。

瑟特蘿娃表示，達賴喇嘛尊者對國家之間和平對話，以及對弱勢者抱持慈悲之心，與已故捷克前總統哈維爾（Václav Havel）的精神高度契合。達賴喇嘛與哈維爾彼此相知，並成為摯友。

她表示，「我們彼此相連的，是曾遭外來強權占領的共同經驗，西藏至今承受70餘年的占領之苦，而我們則幸運地能在近幾十年生活於民主之中。在那裡，我們再次深刻體會到自由的珍貴。」

盧基斯卡說：「一個強大且毫無顧忌的霸權，奪取本不屬於它的廣大土地，試圖摧毀其文化與語言，將兒童送去再教育，數萬人死於滅絕式戰爭，數十萬人被迫流亡…曾經發生在西藏的事情，如今正在烏克蘭上演。」

他並透過新聞稿指出，「他們同樣在為自身的身分認同與未來而戰。西藏與烏克蘭都值得我們的幫助與支持。人權是不可分割的」。

捷克參議院代表團與西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）會面，就雙邊關係與中共壓迫西藏民族進行討論。

在和西藏議會副議長卓瑪次仁狄康（Dolma Tsering Teykhang）的會談中，捷克方進一步了解中共在西藏對藏人的鎮壓措施，包括禁止傳承與教授西藏傳統文化，以及依循共產政權的官方敘事，系統性且強制性地將藏族兒童與父母分離，送往中國接受所謂的「再教育」。

新聞稿指出，捷克參議院代表團還前往印度首都新德里，與印度國會代表會面，深化國會層級合作。印度方肯定雙方逾70年前即開始的長期合作；捷克方則對印度長期支持流亡藏人，以及其自決權、獨立與宗教自由表達感謝。（編輯：張芷瑄）1141217