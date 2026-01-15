捷克國家博物館參觀人次創新高 2026推建國王朝展

（中央社記者劉郁葶布拉格15日專電）捷克國家博物館在2025年吸引近138萬人次參觀，創下新高，其中包括「故宮文物百選及其故事」特展。捷博館今年將推出重點展覽「普熱米斯爾王朝」，展現捷克建國歷史，也將引進人工智慧，提供嶄新的文化體驗。

根據捷克國家博物館14日發布的新聞稿，捷博館在2025年的展覽與陳列吸引137萬9068人次拜訪，比2024年增加14萬4603人次。其中人類祖先化石「露西與賽蘭」展、「成吉思汗」展覽以及「故宮文物百選及其故事」特展都獲得關注，進一步確立博物館的國際聲望。

捷克國家博物總館長盧卡其（Michal Lukeš）透過新聞稿表示，很高興捷博館在2025年繼續吸引極大的公眾關注，參觀人次再創新高。2026年將在此成功基礎上，推出聚焦國內主題、兼顧歐洲與國際視野的展覽計畫，同時持續開發現代科技與數位工具，讓館藏以嶄新且更易理解的方式呈現。

盧卡其說：「我們希望國家博物館成為國內觀眾的自然學習場所，以及成為吸引國際觀眾的重要歐洲文化中心。」

根據新聞稿，2026年捷博館將以「歷史」與「人物」為主題，呈現傑出人物與關鍵歷史時期。今年的重點將是與布拉格城堡管理局合作推出展覽「普熱米斯爾王朝」（Přemyslids），此為全年最盛大的展覽，將於4月下旬開幕，展現捷克建國王朝在政治權力、文化與國家認同形成中的角色。

捷博館也將在春天舉辦紀念捷克歷史學家、政治家及作家巴拉茨基（František Palacký）的展覽，呈現這位「國父」的非凡毅力與深厚學術能力，其一生的工作至今仍能激勵眾人。

另外，捷博館將在11月與「布拉格猶太博物館」合作開設展覽，以紀念該博物館成立120週年；5月至11月舉辦第31屆「捷克新聞攝影大賽」展覽，捷博館將透過影像反映過去一年重大事件。

捷博館去年大幅擴展數位與虛擬體驗，觀眾可透過「掌上國家博物館」APP體驗擴增實境，以及欣賞具豐富百科內容的視聽裝置「萬神殿：活的根源」，或參與歷史館圓頂的互動專案「未來的記憶」。博物館還跨足電子遊戲領域，透過Minecraft打造多個虛擬展覽世界。

此外，捷博館的常設展也運用虛擬實境，帶領觀眾探索自19世紀末至今的科技演進。今年博物館計畫引入人工智慧應用，讓觀眾以嶄新的方式欣賞文化遺產。（編輯：唐聲揚）1150115