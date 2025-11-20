捷克國家銀行投3100萬買區塊鏈資產 測試投資與監管
（中央社記者劉郁葶布拉格20日專電）捷克國家銀行近期以100萬美元（約新台幣3100萬元）購買基於區塊鏈的數位資產，建立包含比特幣、一款未具名的美元穩定幣與代幣化存款的測試投資組合，以驗證處理區塊鏈資產的可能性，同時有助在金融系統監管的職責。
捷克國家銀行（ČNB，捷克央行）表示，此投資組合的價值約占外匯儲備的0.0006%，但此投資組合不會納入外匯儲備。央行今年初決定進行其他資產類別的投資可行性分析，從分散化與收益角度評估未來是否適合擴大外匯儲備。
捷克央行表示，此次透過遵守反洗錢（AML）規範的受監管交易所購買這些資產，以確保購買的資產未與任何犯罪活動相關。
捷克央行指出，數位資產正逐漸與傳統金融系統融合，商業銀行與投資基金已在使用它們。歐洲投資銀行（EIB）也已發行多項數位債券。
在此次測試中，捷克央行希望驗證處理區塊鏈資產的可能性，並檢視與購買、持有和管理數位資產相關的整套流程，包括安全機制與反洗錢合規性，測試也將有助於在金融系統監管方面的職責。測試預計進行2至3年，之後將評估並決定下一步措施。
根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，許多分析師認為，央行建立數位資產測試性投資組合的決定是正確的。央行研究現代金融工具是積極的訊號，同時向市場、政治人物與公眾表明，加密貨幣與類似資產值得關注。
線上投資平台Portu表示：「這對央行、政治人物及公眾都釋放了明確訊號，表明關注加密貨幣是有意義的。例如比特幣的運作方式，可能為傳統金融帶來根本性的創新。」
投資公司Golden Gate Digital認為，「比特幣近年來正逐漸定位為數位形式的價值儲存工具，機構採用率也在上升。如果央行以周延的風險、流動性與監管分析來面對此議題，這可能是一項具前瞻性的策略，有助捷克更好地分散儲備並提升經濟韌性。」
加密貨幣交易所Coingarage將央行的決定，形容為歷史性的一步。「這項前瞻性舉措證明，數位資產與區塊鏈正成為現代金融體系合法的一部分。傳統銀行也應正視這一點，它們目前仍拒絕為捷克的加密貨幣企業開立帳戶並阻擋其客戶付款，從而阻礙具發展潛力的產業。」
加密貨幣交易平台Bit.plus表示，這證明捷克在加密貨幣領域屬於全球最具創新性的國家之一。（編輯：田瑞華）1141120
