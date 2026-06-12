捷克國會重申挺台 贈獅子勉盧秀燕「勇敢前進」

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韋德齊致贈盧秀燕象徵不屈不撓捷克精神的獅子木藝品，並勉勵「無論下一個位置在哪裡，都要如同獅子般勇敢堅毅前進」。（台中市政府提供）

盧秀燕與韋德齊（右）及費雪（左）合影。（台中市政府提供）

韋德齊（左六）及費雪（右五）於深具歷史意義的捷克參議院科洛夫拉特宮蘿絲廳粉紅沙龍接待訪團。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕持續訪歐行程，歐洲時間11日抵達「歐洲民主聖地」捷克布拉格，拜會捷克國會2位資深領袖「雙龍頭」參議院議長韋德齊、外交國防暨安全委員會主席費雪。韋德齊表示，捷克參議院多次通過友台決議，將捷克與台灣並列為主權主體，支持台灣參加國際組織。

韋德齊表示，捷克與台灣對民主自由都有同樣的熱愛與堅持，捷克也深知台灣在國際社會面臨的挑戰，因此捷克參議院多次通過友台決議，將捷克與台灣並列為主權主體，支持台灣參加國際組織。

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韋德齊強調，捷克非常珍惜與台灣的友誼，尤其在自由民主面臨全球威脅下，互相支持是必要的，因此對於盧秀燕來訪非常高興與重視。韋德齊特別致贈象徵捷克精神的獅子造型紀念品，並勉勵盧秀燕「勇敢前進，無論下一個位置在哪裡」。

盧秀燕指出，「德不孤，必有鄰」，只要堅持正確的價值與理念，就一定能找到理念相近的夥伴。面對國際局勢快速變化，民主國家更應攜手合作，共同守護自由、法治與和平。

盧秀燕強調，中華民國是一個主權獨立的國家，每次國家被傷害或被打擊時，謝謝捷克國會等國際友人挺身而出，幫我們發聲。這也是為什麼2300萬台灣人民對捷克共和國有這麼深厚的感情，尤其對議長和主席抱持這麼大的敬意。

隨後，訪問團前往布拉格市政府拜會市長斯沃博達，盧秀燕表示，台灣與捷克共享民主自由價值，雖然相隔遙遠，但彼此都珍惜民主制度與開放社會的重要性。面對國際局勢挑戰，民主城市之間更應加強交流合作，透過經驗分享共同提升城市治理能力，讓民主價值在地方治理中持續深化。

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