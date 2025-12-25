捷克城堡推耶誕主題導覽 揭古代貴族節慶習俗與晚餐

（中央社記者劉郁葶布拉格25日專電）每年耶誕期間，捷克各地城堡紛紛推出「耶誕主題」導覽，帶領民眾了解百年前貴族的耶誕節生活樣貌，包含日常起居、節慶習俗到餐桌飲食，並對照現代慶祝文化的差異。

中央社記者前往位於中波希米亞地區的「施特恩貝克城堡」（Hrad Český Šternberk）參加耶誕導覽行程，依序參觀城堡內的騎士大廳、禮拜堂、起居室、圖書館、餐廳與書房等，各空間皆佈置耶誕裝飾，營造濃厚的耶誕氛圍。

城堡導覽員Vladimír表示，施特恩貝克家族過去在這居住數百年，每逢耶誕節，家族都會向附近村莊的孩童發放禮物，展現貴族對地方社群的責任與關懷。而家族內的每位孩子會收到3份禮物，其中必定包含一本書，象徵貴族家庭對教育的重視。

●導覽揭將臨期意涵與習俗 耶誕文化和家庭緊密相連

Vladimír表示，現代人熟知的耶誕節，其實源自於「將臨期（Advent）」，這是一段從12月1日開始、象徵等待與節制的時期。「在過去，人們並不是一路歡樂到耶誕節，反而在十一月底後停止娛樂，開始祈禱與內省，等待耶穌基督的降臨。」

導覽中也提到今日已逐漸淡忘的節日與習俗，例如過去在12月4日的「聖芭芭拉節」（St. Barbara’s Day），年輕女子會剪下櫻桃樹枝插入水中，若枝條在耶誕前開花，便象徵一年內將步入婚姻。

Vladimír解釋，這項浪漫習俗其實很務實，「從歷史統計來看，許多孩子正是在將臨期後9個月出生」，反映當時社會對家庭延續的期待。

12月6日為「聖尼古拉節」（St. Nicholas Day），「聖尼古拉」是今日「耶誕老人」的原型。Vladimír說，聖尼古拉是一位真實存在於4世紀的人物，他活到72歲，當時平均壽命只有40歲，他活了幾乎2倍，人們因此認為聖尼古拉是聖人，並以慈善與智慧聞名。

Vladimír說，12月13日的聖露西亞節（St. Lucia’s Day）則象徵「光」的回歸。儘管此時白晝仍短，但人們以「光」為名，表達對希望的期待。

令人意外的是，耶誕文化曾被禁止。Vladimír說，百年前部分宗教慶祝活動遭官方打壓，人們只好在家中，甚至地下室秘密進行。「正因為被禁止，家庭成為傳統文化的保存者。這就是為何耶誕節至今仍與『家』緊密相連。」

●耶誕晚餐為私密家庭聚會 辮子麵包象徵襁褓耶穌

談及貴族的耶誕晚餐，Vladimír 表示，耶誕夜晚餐多半僅限家族成員參與，不包括僕役，是相當私密的家庭聚會，因此會在較隱密的空間中舉辦，並大約在晚上8點用餐。

Vladimír指出，雖然現代捷克家庭多以鯉魚作為耶誕主菜，但一位施特恩貝克家族的伯爵不喜歡鯉魚，甚至形容鯉魚是「魚中的豬」。因此，當時貴族餐桌上更常見的是「狗魚」（štika），並且和乾李子一同烘烤，約半小時即可上桌。

至於耶誕甜點，Vladimír介紹，傳統的「耶誕辮子麵包」（Vánočka）在基督教文化象徵襁褓中的耶穌，其編織造型正是模仿包裹的形態。過去外型更加明顯，麵包末端隆起，彷彿耶穌躺在其中。

而餐桌上常見的薑餅（perník）是人類歷史上最古老的烘焙食品之一，早在古波斯、埃及與羅馬時代便已出現。羅馬人在一年中夜晚最長的日子烘焙薑餅，慶祝白晝即將延長。「perník」一詞源自「胡椒」（pepř），因當時最基本的香料是胡椒與薑，Vladimír說明，可見古代人並未將薑餅視為甜點，並搭配葡萄酒一同食用。

至於香草月牙餅（Vanilkové rohlíčky），Vladimír指出，其歷史可追溯至1683年維也納成功抵禦土耳其圍城之後，月牙形狀模仿土耳其新月，象徵「戰勝並吃掉敵人」，展現糕點背後的歷史與政治象徵。

●將臨期日曆起源德國孤兒院 從聖像倒數走向商業化

此外，在耶誕期間常見的「將臨期日曆」（Adventní kalendář），起源並不久遠，最早約出現在1850年左右，由德國的基督教孤兒院所創，孩童每天翻動一張聖像，倒數耶誕節的到來。

Vladimír說，到了1930年，經過德國商人「改良」，在每一天的日曆中放入小禮物，製成商品販售，將臨期日曆也因此走向商業化。

1958年，德國更生產出第一個巧克力將臨期日曆，奠定今日常見的形式。如今，將臨期日曆的內容物幾乎不再受限，從糖果到各式小物皆可放入，呈現多元樣貌。捷克地區曾是奧匈帝國的一部分，與德國有密切的文化交流，將臨期日曆傳統也出現在當今的捷克。（編輯：陳承功）1141225