捷克境內最大喀斯特地形區 含千個洞穴與峽谷 (圖)

其他人也在看
捷克鐘乳石洞穴與河流奇觀 將爭取列入世界遺產名錄
（中央社記者劉郁葶布拉格8日專電）捷克獨特的喀斯特洞穴正爭取列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，此地景觀同時擁有深淵，以及湧出地表、可供船隻航行的河流，極其罕見；另有壯觀的洞廳與鐘乳石結構，和約7千年前的木炭壁畫。若申請成功，將成為捷克第二個世界自然遺產。中央社 ・ 11 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 3 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 10 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 2 天前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 11 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 8 小時前
中信盃黑豹旗》科班對決出現戲劇性結尾！ 陽明在領先平鎮下被「沒收比賽」
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）在北部三重棒球場登場，最後一場比賽上演「科班對決」，由桃園市平鎮高中迎戰台北市陽明高中。不過，本場比賽意外發生大烏龍：陽明高中在2：1領先的情況下，於3局下遭裁判裁定敗北，引發現場譁然。TSNA ・ 5 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 6 小時前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前