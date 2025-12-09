「捷克川普」正式獲任總理 親俄立場備受關注

捷克總統帕維爾(Petr Pavel)今天(9日)正式任命前總理、億萬富翁巴比斯(Andrej Babiš)為新總理。巴比斯領導的右翼民粹政黨「不滿公民行動黨」(ANO)在10月的國會大選中勝出，隨後與其他右翼政黨展開組閣協商，預計他將在本月稍晚內閣獲得任命後正式上任。

綜合路透社與法新社報導，現年71歲的巴比斯是川普盟友，人稱「捷克川普」。10月大選獲勝後，他所屬的不滿公民行動黨與政治立場極右、反歐盟且親俄的「自由及直接民主黨」(SPD)，以及對氣候變遷抱持懷疑態度的「汽車黨」(Motoristé)聯合，組成執政聯盟。

廣告 廣告

巴比斯在競選期間曾誓言要減少對烏克蘭的軍事援助。新成立的執政聯盟則發表政策聲明指出，歐盟的權責「有限」，不能強加侵犯成員國主權的決定。

捷克是歐盟成員國之一，其現任中右翼政府多年來持續在人道與軍事方面援助烏克蘭。巴比斯上任後是否可能改變捷克支持烏克蘭的立場，備受外界關注。

根據富比士(Forbes)數據，巴比斯是捷克第七大富豪。他創立了食品和化工業龍頭「愛格富集團」(Agrofert)並累積龐大財富，卻也引發人們對他執政後可能涉及圖利的懷疑。

巴比斯上週表示將放棄持有愛格富集團後，帕維爾便同意任命他為新總理。