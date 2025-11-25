捷克巴比斯政府將上台 學者：不會徹底改變對台政策

國立政治大學與捷克查理士大學共同成立「供應鏈韌性中心」(Supply Chain Resilience Center, SCRC)今天(25日)舉行國際論壇，邀集兩國專家學者針對台捷半導體供應鏈的合作機會與地緣政治挑戰交換意見。學者認為，即將在上台的捷克新政府可能將在外交政策上做出調整，但並不會徹底改變對台外交政策。

台捷深化半導體合作，政治大學「供應鏈韌性中心」25日舉辦國際論壇，邀請捷克查理士大學的「供應鏈韌性中心」計畫成員訪台，一同探討當前半導體供應鏈面臨的挑戰。查理士大學訪團在論壇中除探討半導體供應鏈的挑戰，也提及台捷雙邊關係現況。

廣告 廣告

查理士大學政治學副教授庫巴(Karel Kouba)指出，今年10月的捷克眾議院大選，由前總理巴比斯(Andrej Babis)率領的不滿公民行動黨(ANO)勝出，並將與疑歐派的「汽車黨」(Motorists)、極右翼的「自由及直接民主黨」(SPD)組成執政聯盟。其施政方針將會與現任捷克政府大不相同。

但庫巴並不預期新政府對台外交政策會徹底改變，因為包括制度層面，台捷雙方在許多方面都保持著高度穩定。不過，企業家出身的巴比斯採行「經濟務實主義」，仍可能在施政重點上做出一些調整。

庫巴也認為，現任總統帕維爾(Petr Pavel)對外交政策的影響力，以及曾經訪台的參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil)扮演的角色，再加上捷克政壇對外交原則一直保有一定的共識，預料都將讓外交政策維持一定的連續性。

庫巴說：『(英文原音)儘管有各種論述和選前倡議，捷克外交政策在很大程度上保持著連續性，捷克政壇也存在著就外交政策基本原則達成共識的傳統。因此，這種歷史模式有助於避免外交政策的突然轉變，但捷克的外交政策仍會有一些調整。』

查理士大學供應鏈韌性中心霍拉雷克(Adam Horalek)博士則針對捷克國防與半導體產業進行分析。霍拉雷克指出，捷克在國防產業與國防產品出口上擁有強大的傳統和影響力，雖然產業規模不大，但在捷克政府承諾將國防支出提升至5%的情況下，是個備受期待的領域。

霍拉雷克表示，在供應鏈韌性中心與代表捷克280家國防安全企業的「捷克國防與安全產業協會」(AOBP)的溝通下，也確認了26家可能對捷克政府和台積電以及其他公司都具有重要意義的企業，涉及監視光學系統、防空、精密國防硬體等領域。

但霍拉雷克也指出，捷克國防產業雖然生產高度自主，但在半導體供應上仍高度具依賴性，因此如何更積極地制定出完整的半導體政策，確保半導體供應鏈安全，發展「友岸外包」(friendshoring)，將是捷克的重要課題。