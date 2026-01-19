捷克市政廳傳槍擊釀1死6傷 警方：槍手自戕身亡

（中央社布拉格19日綜合外電報導）捷克警方表示，今天一處市政廳傳出槍擊案，造成1人死亡、包含3名員警在內至少6人受傷，警方指出這名槍手犯案後自戕身亡。

路透社引述警方說法報導，案發地點在首都布拉格以北約110公里的赫日布斯卡（Chribska）市政廳，警方已管控整棟大樓。

警方在社群平台X發文說：「目前沒有任何跡象顯示此案涉及恐怖主義或極端主義動機，也排除政治或宗教動機的攻擊，一切跡象指向人際關係糾紛。」

捷克新聞社西蒂卡（CTK）引述當地警察局長說法指出，攻擊者犯案後自戕身亡，傷者包含這座市鎮的鎮長。

警方表示，至少有1名女子傷勢嚴重，強調已請心理專家前往現場協助受影響民眾。（編譯：洪啓原）1150119

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。