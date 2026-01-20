捷克市政廳槍擊釀2死6傷 槍手犯案後自戕身亡

捷克北部邊境小鎮赫日布斯卡（Chribska）19日發生一起槍擊案，一名歹徒持槍闖入市政廳行凶，至少造成1死6傷，槍手最後也自戕身亡，引發社會震驚，根據警方初步研判，槍手犯案動機可能與人際關係糾紛有關。

捷克內政部長梅特納指出，一名持槍襲擊者在市政廳附近展開襲擊，此次暴行不幸造成2人死亡，其中一人是受害者，另一人則是攻擊者本人。事發後警方在現場拉起封鎖線，大批鑑識人員穿上白色防護服在市政廳忙進忙出，事件導致一名市政廳員工身亡，而6名傷者中包括赫日布斯卡的鎮長以及3名警察。

捷克警察總長馮德拉瑟克表示，警方直接衝進大樓試圖開槍擊斃槍手，然而根據目前掌握的信息，槍手死於自己的武器。警方稱，槍手持有3把非法武器，行凶後隨即自戕身亡，當局初步研判，槍手動機可能跟人際關係糾紛有關，並排除政治、宗教或恐怖主義等因素，詳細原因還有待警方調查。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／馮康蕙

