捷克手搖店挺台遭中國人洗1星負評 台灣人幫補血洗回來

捷克手搖店挺台遭中國人洗負評 圖：翻攝自GoogleMa

[Newtalk新聞] 捷克布拉格手搖飲店Lootea販賣台灣珍珠奶茶，因店內掛著「我們支持台灣」標語，遭中國網友洗1星負評。事件在Threads上傳開後，許多台灣網友紛紛在GoogleMaps幫刷5星好評回血。

位於布拉格的Lootea是捷克越南裔Tomás Dinh、Patrik Dinh兄弟倆2021年創立，堅持從台灣進口原料來製作珍珠奶茶。店內掛著2件帽T，其中一件印有「我們支持台灣」，還有兩條絲帶寫著「民主自由的台灣人」、「堅強獨立的台灣魂」。

廣告 廣告

然而，因老闆掛上支持台灣的標語，反讓中國網友洗1星負評，甚至有中國遊客到店面用手機拍照後就離開，隨即在GOOGLE評論給1星留言，攻擊「台獨全家爆炸」、「第一次見到台獨」。

事件在Threads上傳開，許多台灣網友的力挺，開始補血留下5星好評，但因為Google評論的防洗版機制，部分好評連同惡意評論被刪除，但評價回到4.6顆星

Lootea的老闆Patrik告訴中央社，中國與台灣關係，和俄羅斯與捷克有點相似，「所以我們支持台灣。我們不喜歡中國的共產主義」，但他們也沒沒有討厭中國人，服務每一位顧客，不論他們來自哪裡。至於連帽上的絲帶，則是台灣留學生送給他的。

Patrik相當熱愛珍珠奶茶，也知道珍珠奶茶起源於台灣，捷克很多店面使用中國的材料，但他們試過，中國的材料真的沒台灣的好，茶葉、珍珠、糖漿都是來自台灣。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

外交部政次：中國目標併吞台灣、迫使國際放棄台灣、野心不止於台灣

台灣人在日本涉詐欺「爆炸性增加」 50人涉嫌「暗黑打工」