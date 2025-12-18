捷克手搖店挺台遭小粉紅惡意洗負評！台網友出手止血 店家感謝：隨時歡迎你們

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

捷克一間手搖店從台灣進口不少原料製作飲品，怎料，因「支持台灣」二度遭中國網友在google惡意洗負評。此事一曝光，就有不少台灣網友紛紛刷留言挺老闆，瞬間將評分拉高至4.6顆星；店家則發文感謝台人相助。

據了解，這間位在捷克布拉格小城區的手搖飲店Lootea，在2021年創立，堅持用台灣原物料製作珍珠奶茶，就有網友在threads上透露，老闆很支持台灣的民主自由，去年曾被中國人惡意洗負評，沒想到近日再度發生此事，讓老闆相當無奈。

消息一出，台灣網友紛紛留言反攻這些激進的中國網友，到google留言為店家成功止血，目前評分達到4.6顆星，也有人幫忙檢舉惡意評論。Lootea也現身留言串中表示「感謝所有的愛與支持，我們的評分已正常，所以不需要留下更多評論。對於像我們這樣的小型珍珠奶茶店來說，真的意義重大。我們非常感激每一個支持，隨時歡迎你們，再次感謝你們」。

