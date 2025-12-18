捷克手搖店「挺台」遭中國客負評洗版！台網友集體幫補血 老闆感動喊：像是一家人

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

捷克布拉格一家手搖飲店Lootea因販售台灣珍珠奶茶，還在店內掛寫著「我們支持台灣」標語的帽T，引發中國網友不滿，Google評論被狂灌1星負評。台灣網友發現後，立刻到Lootea的Google評論區補血， Lootea創辦人Patrik見狀後感動表示：「感謝台灣人的支持，我們就像是一家人」。

手搖飲店Lootea因販售台灣珍珠奶茶，還在店內掛寫著「我們支持台灣」標語的帽T，引發中國網友不滿。（圖／翻攝自Google Maps）

根據「中央社」報導，布拉格小城區的手搖飲店Lootea是由捷克越南裔的Tomás Dinh、Patrik Dinh兄弟於2021年創立。店內主打珍珠奶茶系列，並製作時堅持使用台灣的珍珠奶茶原料。除此之外，Lootea店內也掛了寫著「我們支持台灣」、「民主自由的台灣人」與「堅強獨立的台灣魂」的帽T及標語，而這也被前往Lootea消費的中國顧客撞見，紛紛在Google評論留下1星負評。

Patrik在接受「中央社」採訪時表示，他們在早上的8點至12點收到來自中國的1星負評，而台灣人則從下午1點開始湧入評論區支持。Patrik也坦言，他們並沒有討厭中國人，「我們服務每一位顧客，不論他們來自哪裡。」當Patrik提到他們挺台原因則表示，中國及台灣的關係就像捷克與俄羅斯，捷克人幾乎不太在意中國，但對俄羅斯的立場很明確，「所以我們支持台灣。我們不喜歡中國的共產主義。」

Lootea店內也掛了寫著「我們支持台灣」、「民主自由的台灣人」與「堅強獨立的台灣魂」的帽T及標語。（圖／@looteacz IG）

事件發酵後，因Google的防洗版機制，新留的好評與1星負評均消失了。台灣網友也紛紛在Threads上支持Lootea表示：「已檢舉全部的一星惡意評論」、「已五星留言，希望店家加油」、「先補血，明年布拉格自由行日一定去支持！」、「NPC們任務圓滿，中國人洗幾次我們就反制幾次」。

