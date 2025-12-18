捷克手搖店「支持台灣」遭灌負評 台網友狂補血老闆致謝

捷克手搖店「支持台灣」遭灌負評。（圖／翻攝自Instagram@looteacz）

捷克首都布拉格一家手搖飲店Lootea販賣用台灣原料製作的珍珠奶茶，但因為店內掛著「我們支持台灣」標語，店家Google Maps就遭大票中國網友狂灌1星負評。消息在台灣曝光後，許多網友紛紛幫刷5星好評補血，讓老闆很感動留言直呼：「無比感激，就像是一家人！」

飲料店Lootea位在布拉格小城區，由捷克越南裔兄弟倆於2021年創立，許多原物料都從台灣進口，也很支持台灣的民主自由。不過，由於店內牆上掛著的2件帽T印有「我們支持台灣」字樣，還有兩條分別寫著「民主自由的台灣人」、「堅強獨立的台灣魂」絲帶，讓許多中國顧客近日在Google評論留下一顆星，並留言謾罵。

據網友透露，老闆指出，過去就曾時不時有中國網友惡意洗負評，許多顧客到店面後，用手機拍照後就離開給1星。如今店面遭到大量惡意洗版，不少中國網友相繼留言「台獨全家爆炸」等負評，讓老闆不知該如何是好。

事件在台灣傳開後，網友們紛紛力挺，Google評論不斷湧入5星好評，但因為Google有自動偵測機制，目前好評及惡評都一併消失。老闆也用Threads發聲致謝，「感謝大家一直以來的喜愛與支持，我們的評分已經恢復到應有的水平，所以無需再留評論了。對於我們這樣的小型奶茶店來說，這真的意義非凡。」

老闆表示，無比感激每一位顧客的支持，歡迎大家隨時光臨。另根據《中央社》報導，老闆對此直呼「台灣支持我們，就像是一家人」；至於挺台原因，他直言，其實他們並不討厭中國人，願意服務每一位顧客，只是因為中國與台灣的關係，就像俄羅斯與捷克之間，因此他們支持台灣，更是希望將自己愛喝的珍珠奶茶，使用台灣的原料來製作，還原出正宗風味。

（圖／翻攝自Threads@looteacz）

