捷克拒入ETS2 籲歐盟莫因減排犧牲競爭力

（中央社布拉格21日綜合外電報導）捷克總理巴比斯（Andrej Babis）新內閣就任，宣布拒絕加入歐盟第2排放權交易系統（EU ETS2），呼籲歐盟須重新思考氣候目標，否則將面臨競爭輸給美、中等國的風險。

綜合路透社與德國之聲（DW）報導，億萬富豪巴比斯領導的「不滿公民行動黨」（ANO）10月在國會大選勝出，和右派、極右翼政黨組成的聯合內閣上週就任後第一波施政，就包含否決ETS2。

歐盟原訂2027年啟動ETS2，將住商建築和運輸領域納入新的管制範疇，盼透過設計市場機制為投資減排提供誘因。其中規範成員國減排量裡至多3%可透過從第三國購買碳抵換額度。

但波蘭和捷克等國擔心，新系統針對交通和建築恐導致燃料價格上漲；法國和葡萄牙要求將買碳權的配額提高到5%，波蘭和義大利甚至要求提高到10%。

歐盟11月決定將綠色新政（Green Deal）計畫一環的ETS2延後到2028年上路，但巴比斯內閣認為ETS2將推高能源成本、削弱產業競爭力，表態不加入ETS2。

捷克新政府現冒著與歐盟行政機構正面衝突風險，尋求更多國家一同推翻ETS2。巴比斯政府指出，相關研究顯示，ETS2每年可能讓捷克多承擔約19.2億美元成本，比不執行而被歐盟罰款還高。

最大執政黨ANO副主席、新內閣第一副總理兼產業部長哈夫里查克（Karel Havlicek）告訴路透社：「我們不準備參與這個制度，起碼它對捷克而言極度不利。」

根據歐盟統計局（Eurostat）數據，捷克今年上半年的家庭用電價格，是歐盟27個成員國裡幾個最貴者之一，除企業界長期抱怨能源成本過高，捷克規模龐大的汽車製造產業更是吃不消。

哈夫里查克指出，氣候目標與相關政策正在產生負面影響，使歐盟與較少限制的競爭對手相比時居下風，「歐洲現就像一輛正高速衝向牆壁的汽車，卻自我安慰開的是電動車。對我們而言，重要的是歐洲必須跟上其他強權腳步，無論是對中國還是美國，都不能處於劣勢」。（編譯：陳亦偉）1141222