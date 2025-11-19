捷克推出「72小時生存手冊」 強化公民應對危機能力

（中央社記者劉郁葶布拉格19日專電）捷克內政部發布「72小時生存手冊」，教導民眾為洪水、火災或基礎服務中斷等突發情況做準備，為捷克迄今規模最大的宣導活動。內政部表示，此為「共享安全」概念，國家負責救援與緊急協助，但公民的準備能支撐並強化整體應對系統。

根據最新的民意調查，捷克人普遍低估威脅，73%的家庭完全沒有做危機準備。76%的民眾希望政府提供具體資訊與指引。

捷克內政部近期發布「72小時生存手冊」（72 HODIN），總頁數20頁，當中包含「72小時緊急物資」、「疏散」、「幫助鄰居」、「與孩子溝通」、「撤離背包該裝些什麼」等13個章節。藉由提供實用建議，教導人們如何為洪水、龍捲風、火災或基礎服務中斷等突發情況做準備，旨在提高民眾對危機情況的準備程度。

「72小時生存手冊」已上傳網路版，有捷克文、英文、烏克蘭文版本，未來還有越南文版本。手冊將在11月底前送達所有家庭。11月起，內政部亦設立專門的諮詢電話，供民眾查詢危機準備資訊。

這本手冊由全捷克68個機構協力完成，包括整合式救援系統如消防、急救、警察，與各部會及其他國家機構、地方政府、大學、研究機構、人道組織、非政府組織、安全專家及私人企業。

內政部表示，籌備「72小時生存手冊」的總成本比預期低許多，約為2040萬克朗（約新台幣3053萬元），包括印刷、配送、內容製作與宣傳，平均每本成本為3.93克朗。內政部已開始派發520萬本手冊，由捷克郵政送達各個家庭，預計26日前完成所有派送。

●手冊補足資訊缺口 讓民眾「共享安全」強化應對

據捷克日報（Deník）報導，內政部通訊處處長亞蘇雷克（Miroslav Jašurek）表示：「最近的事件，例如2024年的洪水或今年7月初的大規模停電，都清楚顯示取得最新且易懂的危機準備資訊有多重要。此次發行手冊，彌補長期存在的資訊缺口，並為居民提供實際且容易理解的建議。」

即將卸任的內政部長拉庫尚（Vít Rakušan）在X平台上呼籲，民眾應至少翻閱並保留手冊：「它是為了讓我們每個人在危機中做好最大程度的準備，減輕救援人員在最初幾小時的負擔。」

內政部戰略傳播部門主管帕塔瓦（Jan Paťawa）說：「這不是把責任從國家推給居民，而是共享安全概念。國家仍需負責統籌救援工作與緊急協助。公民的準備能夠支撐並強化整體應對系統。」

手冊送達家庭後，一些市政廳開始向居民澄清，他們不需要擔心任何即時危險。南摩拉維亞州基約夫（Kyjov）市政府表示：「我們強調，此舉純屬預防性質，並非因應某個特定威脅。」

●專家指手冊未提戰爭威脅 籲從教育培養韌性

然而，極端情況應對專家、「日常生存指南」（Kurz přežití）的作者易卜拉欣（Amar Ibrahim）指出，「72小時生存手冊」中缺少部分內容，或沒有充分說明。

易卜拉欣表示：「例如我沒看到手冊提到需要準備濾水器。飲用水可能會用完，而幾乎沒有人家裡有濾水器。在緊急物資部分，也沒有解釋為什麼要準備強力膠帶，比如用來防止爆炸時玻璃碎片飛散，或減少易燃物質進入室內的風險。」

他還指出，手冊沒有強調「戰爭威脅」，儘管當前政治情勢緊張，而烏克蘭的戰事已持續近4年，「我理解他們不想用戰爭嚇人。」

易卜拉欣從自身經驗知道，人們只有在世界某地發生重大事件，例如自然災害時，才會對危機處理感興趣。

易卜拉欣表示：「那段時間生存課程的報名會暴增，之後又恢復正常。我擔心大多數人會把手冊直接塞進抽屜甚至丟掉。更有意義的是從學校教育開設定期的自給自足與韌性課程。」（編輯：韋樞）1141119