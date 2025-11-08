中央社

捷克摩拉維亞喀斯特 爭取列入UNESCO世界遺產名錄 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

在捷克南方的「摩拉維亞喀斯特」（Moravian Karst）正爭取列入UNESCO世界遺產名錄。

中央社記者劉郁葶摩拉維亞攝 114年11月8日

捷克摩拉維亞喀斯特 爭取列入UNESCO世界遺產名錄 在捷克南方的「摩拉維亞喀斯特」（Moravian Karst） 正爭取列入UNESCO世界遺產名錄。 中央社記者劉郁葶摩拉維亞攝 114年11月8日
捷克摩拉維亞喀斯特 爭取列入UNESCO世界遺產名錄 在捷克南方的「摩拉維亞喀斯特」（Moravian Karst） 正爭取列入UNESCO世界遺產名錄。 中央社記者劉郁葶摩拉維亞攝 114年11月8日

其他人也在看

捷克南方「摩拉維亞喀斯特」 擁有壯觀洞廳與鐘乳石 (圖)

捷克南方「摩拉維亞喀斯特」 擁有壯觀洞廳與鐘乳石 (圖)

位在捷克南方的「摩拉維亞喀斯特」有壯觀的洞廳與鐘乳石結構，捷克官方正爭取列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄。若申請成功，將與目前捷克唯一的世界自然遺產「伊澤拉山山毛櫸原始森林」並列。

中央社 ・ 10 小時前
捷克獨特的喀斯特洞穴 河流可供船隻航行極罕見 (圖)

捷克獨特的喀斯特洞穴 河流可供船隻航行極罕見 (圖)

捷克獨特的喀斯特洞穴正爭取列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄，此地景觀同時擁有深淵與湧出地表、可供船隻航行的河流，極其罕見。

中央社 ・ 10 小時前
捷克「馬科哈深淵」 爭取列入UNESCO世界遺產名錄 (圖)

捷克「馬科哈深淵」 爭取列入UNESCO世界遺產名錄 (圖)

位在捷克南方的「摩拉維亞喀斯特」（Moravian Karst）的「卡捷琳娜洞穴」（Kateřinská）、「龐克瓦洞穴」（Punkva caves）與「馬科哈深淵」（Macocha Abyss），正爭取列入UNESCO世界遺產名錄。圖為「馬科哈深淵」。

中央社 ・ 10 小時前
台南永康砲校尚未開放 區公所12/20邀「最後1次約會」

台南永康砲校尚未開放 區公所12/20邀「最後1次約會」

永康砲校雖然已於上個月30日完成搬遷，但目前仍由軍方與台南市政府地政局辦理點交事宜中，校區並未開放民眾進入參觀，不過近日來仍然時常有民眾在外探看，想要一探砲校的神祕面紗。永康區公所提醒民眾，砲校土地目前仍屬軍方管轄，不得隨意進入，12月20日會舉辦活動，邀民眾與砲校「最後一次約會」。

自由時報 ・ 1 天前

死守波克羅夫斯克或解救守軍 烏克蘭痛苦抉擇

華盛頓郵報六日報導，烏克蘭必須做出抉擇，究竟是在波克羅夫斯克繼續戰鬥，還是挽救當地守軍的性命。自二○二二年二月俄烏開戰以...

聯合新聞網 ・ 13 小時前
蕭美琴突破外交赴歐洲議會演說！中共怒批「台獨頭面人物」闖關

蕭美琴突破外交赴歐洲議會演說！中共怒批「台獨頭面人物」闖關

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在賴清德總統指派下，副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，於比利時首都布魯塞爾應邀出席「對...

FTNN新聞網 ・ 8 小時前
昔國際賽場勁敵　「吼叫天后」瑪琳祝戴資穎退休快樂：My friend

昔國際賽場勁敵　「吼叫天后」瑪琳祝戴資穎退休快樂：My friend

台灣羽球天后戴資穎昨（7日）晚間正式宣布退休，結束球員生涯，曾在國際賽場上與她競爭多年的西班牙天后瑪琳（Carolina Marin）在得知消息後，便發文祝她退休快樂。

中天新聞網 ・ 10 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」　遭閨蜜陷害：細思極恐

王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」　遭閨蜜陷害：細思極恐

范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」

婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」

娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。

民視 ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒　他G6救道奇活命卻遭讓渡

世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒　他G6救道奇活命卻遭讓渡

道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別　來自「殯葬蔡依林」操刀

直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別　來自「殯葬蔡依林」操刀

藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」　她斷言：粿粿事業已到盡頭

王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」　她斷言：粿粿事業已到盡頭

王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。

鏡報 ・ 9 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝

鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝

第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。

中時新聞網 ・ 16 小時前

MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題

道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...

聯合新聞網（運動） ・ 2 天前

MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」

完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」

中時新聞網 ・ 2 天前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！　肛門科醫師點一關鍵：我也不用

女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！　肛門科醫師點一關鍵：我也不用

到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。

鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了

林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了

民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。

中天新聞網 ・ 11 小時前
中信盃黑豹旗》科班對決出現戲劇性結尾！　陽明在領先平鎮下被「沒收比賽」

中信盃黑豹旗》科班對決出現戲劇性結尾！　陽明在領先平鎮下被「沒收比賽」

中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）在北部三重棒球場登場，最後一場比賽上演「科班對決」，由桃園市平鎮高中迎戰台北市陽明高中。不過，本場比賽意外發生大烏龍：陽明高中在2：1領先的情況下，於3局下遭裁判裁定敗北，引發現場譁然。

TSNA ・ 5 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣　「3縣市」淪風眼前線

颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣　「3縣市」淪風眼前線

（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]

引新聞 ・ 8 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難

鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難

生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」

民視 ・ 6 小時前