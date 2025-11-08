捷克摩拉維亞喀斯特 爭取列入UNESCO世界遺產名錄 (圖)

其他人也在看
捷克南方「摩拉維亞喀斯特」 擁有壯觀洞廳與鐘乳石 (圖)
位在捷克南方的「摩拉維亞喀斯特」有壯觀的洞廳與鐘乳石結構，捷克官方正爭取列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄。若申請成功，將與目前捷克唯一的世界自然遺產「伊澤拉山山毛櫸原始森林」並列。中央社 ・ 10 小時前
捷克獨特的喀斯特洞穴 河流可供船隻航行極罕見 (圖)
捷克獨特的喀斯特洞穴正爭取列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄，此地景觀同時擁有深淵與湧出地表、可供船隻航行的河流，極其罕見。中央社 ・ 10 小時前
捷克「馬科哈深淵」 爭取列入UNESCO世界遺產名錄 (圖)
位在捷克南方的「摩拉維亞喀斯特」（Moravian Karst）的「卡捷琳娜洞穴」（Kateřinská）、「龐克瓦洞穴」（Punkva caves）與「馬科哈深淵」（Macocha Abyss），正爭取列入UNESCO世界遺產名錄。圖為「馬科哈深淵」。中央社 ・ 10 小時前
台南永康砲校尚未開放 區公所12/20邀「最後1次約會」
永康砲校雖然已於上個月30日完成搬遷，但目前仍由軍方與台南市政府地政局辦理點交事宜中，校區並未開放民眾進入參觀，不過近日來仍然時常有民眾在外探看，想要一探砲校的神祕面紗。永康區公所提醒民眾，砲校土地目前仍屬軍方管轄，不得隨意進入，12月20日會舉辦活動，邀民眾與砲校「最後一次約會」。自由時報 ・ 1 天前
死守波克羅夫斯克或解救守軍 烏克蘭痛苦抉擇
華盛頓郵報六日報導，烏克蘭必須做出抉擇，究竟是在波克羅夫斯克繼續戰鬥，還是挽救當地守軍的性命。自二○二二年二月俄烏開戰以...聯合新聞網 ・ 13 小時前
蕭美琴突破外交赴歐洲議會演說！中共怒批「台獨頭面人物」闖關
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在賴清德總統指派下，副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，於比利時首都布魯塞爾應邀出席「對...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
昔國際賽場勁敵 「吼叫天后」瑪琳祝戴資穎退休快樂：My friend
台灣羽球天后戴資穎昨（7日）晚間正式宣布退休，結束球員生涯，曾在國際賽場上與她競爭多年的西班牙天后瑪琳（Carolina Marin）在得知消息後，便發文祝她退休快樂。中天新聞網 ・ 10 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 9 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 16 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 2 天前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 11 小時前
中信盃黑豹旗》科班對決出現戲劇性結尾！ 陽明在領先平鎮下被「沒收比賽」
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）在北部三重棒球場登場，最後一場比賽上演「科班對決」，由桃園市平鎮高中迎戰台北市陽明高中。不過，本場比賽意外發生大烏龍：陽明高中在2：1領先的情況下，於3局下遭裁判裁定敗北，引發現場譁然。TSNA ・ 5 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 8 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 6 小時前