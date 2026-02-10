捷克擬禁15歲以下用社群媒體 涉隱私權自由引分歧

（中央社記者劉郁葶布拉格10日專電）捷克總理巴比斯表示，政府正認真考慮效法法國，禁止15歲以下兒童使用社群媒體。儘管民調顯示多數家長會支持此禁令，但反對黨對禁令持懷疑態度，認為這恐涉及隱私權問題，未必是最佳解方。

根據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，近80%的11歲捷克兒童擁有社群媒體帳號，平均每天花費4到5小時在社群平台，且有8%的兒童使用失調或過度依賴的情況。

廣告 廣告

巴比斯（Andrej Babiš）8日透過一段影片表示，現在是採取行動的時候了。「我支持禁令，因為我認識的專家一致認為這對孩子極為有害。我們必須做些什麼來保護我們的孩子。」

捷克副總理哈夫里查克（Karel Havlíček）在CNN Prima News的辯論中表示，政府已在與專家及電信業者諮詢相關事宜。「我們絕對不會拖延，希望今年就提出禁令，時間不等人。社群網路正在摧毀孩子的生活，這正逐漸成為一場瘟疫。」

然而，反對黨政治人物與執政聯盟中的「汽車黨」（Motorists）仍未被說服。他們認為，儘管理解社群媒體造成的傷害日益嚴重，但禁令在不侵犯隱私權的情況下恐難落實。

捷克人自社群平台出現之初便使用。然而，捷克人同時對任何侵犯隱私權，或政府限制個人行為的嘗試極為敏感。這與捷克的共產歷史密切相關。

儘管捷克人對限制自由高度敏感，但部分家長已認知到社群媒體對兒童危害。根據民調，約70%至80%的捷克人會支持這項措施。

國家衛生研究所的數據顯示，約40%的捷克九年級學生（約14-15歲）患有輕度至重度憂鬱症。自殘的兒童人數比過去多，由於花費大量時間在社群媒體上，孩子們正變得越來越孤立。

其他國家已率先採取行動。澳洲於去年12月禁止16歲以下兒童使用社群媒體。法國上個月通過法律，禁止15歲以下兒童使用社群平台。丹麥、斯洛維尼亞、土耳其、希臘與英國也正考慮類似限制。歐洲議會亦呼籲限制兒童與青少年使用社群網路。

雖然社群媒體對未成年人有害為普遍，但對於禁令是否為最佳解方，意見仍然分歧。聯合國兒童基金會（UNICEF）去年12月警告，僅靠禁令無法保護兒童，甚至可能適得其反。

鑑於捷克執政聯盟內部對此議題意見分歧，全面禁令可能並非最終選項，政府或將轉向目前在其他國家討論中的較溫和模式。（編輯：唐聲揚）1150210