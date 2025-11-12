捷克改朝換代衝擊對台關係？吳志中：盼新政府延續雙邊關係

捷克眾議院上月改選變天，近日確定由領導極右派自由及直接民主黨（SPD）的岡村富夫（Tomio Okamura）出任議長，而由號稱「捷克川普」前總理巴比斯（Andrej Babis）領導的不滿公民行動黨，預計將於12月公布與自由及直接民主黨、汽車黨（Motorist）組成的內閣名單。外交部政務次長吳志中近日受訪時表示，捷克是台灣在歐洲的重要民主夥伴，期盼新政府延續並深化雙邊關係。

由於捷克近年對台灣立場友好，此次眾議院改選變天，使捷克未來與台灣關係走向備受關注。有學者預期捷克未來在公開言辭上對台灣的支持會減少，且對關注人權的言論也會減少，轉而更注重務實的經濟合作政策；也有部分人士擔心，捷克恐步上斯洛伐克後塵，換人執政後即與台灣互動大幅減少。不過，外交部歐洲司長黃鈞耀先前表示，台捷關係有長期累積的基礎，仍非常樂觀看待。

值此之際，外交部今（12）日發布新聞稿轉述，吳志中近日接受捷克布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）專訪，就台灣安全情勢、烏克蘭戰爭啟示、半導體戰略地位及台歐合作前景發表看法。外交部指出，該次專訪以「我們期盼未來的捷克政府能持續深化與台灣的戰略關係」為題，昨日刊登在該台法語官網，並獲歐洲多家主流媒體轉載。

吳志中：台灣珍惜與捷克關係，盼新政府延續並深化

對於台捷近年交流倍增，包括在高層互訪、經濟和學術上，台灣如何看待捷克積極支持？又對組建中的新屆捷克服有何期望？吳志中於專訪中強調，捷克是台灣在歐洲的重要民主夥伴，台灣非常珍惜這段關係，而雙方長期維持密切合作，也期盼捷克新政府延續並深化雙邊關係。他認為，台灣與歐美民主國家將持續確保關鍵技術掌握於自由陣營，不讓威權勢力予取予求。

吳志中提到，台灣正面臨中國前所未有的多重威脅，包括軍事恫嚇、假訊息滲透及外交孤立，但同時展現堅定的韌性與自信。憑藉半導體關鍵地位，台灣已成為維護全球供應鏈安全的重要夥伴，他也以台積電在德國德勒斯登設廠為例，說明此舉展現台歐經貿與科技合作的戰略意涵。

談及國際安全，吳志中表示，台灣與烏克蘭同樣面臨威權主義威脅，但處境不盡相同；台灣的國際承認雖有限，但仍以民主制度與經濟實力堅守主權，並持續與歐洲夥伴共同支持烏克蘭，而我國副總統蕭美琴日前獲准進入歐洲議會，也象徵台歐關係邁入新階段。他也強調，台灣不應成為任何雙邊談判的籌碼，「台灣不是問題，而是解方。」台灣的民主與創新，正是維護區域穩定與普世價值的重要力量。

