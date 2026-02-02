捷克政壇衝突公民集會挺總統 外長表態不會道歉

（中央社記者劉郁葶布拉格2日專電）捷克總統帕維爾與外交部長馬欽卡因任命環境部長的爭議簡訊而爆發衝突，1日下午，估計有10萬人聚集布拉格街頭集會，表達對帕維爾的支持。帕維爾讚賞捷克公民社會，清楚地站在正確的一方。馬欽卡則表示，他與外交部將無視總統辦公室，不會道歉。

「民主百萬時刻協會」（Milion chvilek pro demokracii）在布拉格的舊城廣場與瓦茨拉夫廣場舉行支持帕維爾（Petr Pavel）的集會，主辦單位估計有10萬人參與。

此次活動源於帕維爾拒絕任命「汽車黨」（Motorists）名譽主席圖雷克（Filip Turek）為環境部長，與馬欽卡發生衝突。帕維爾指控，他的顧問柯拉爾（Petr Kolář）收到馬欽卡的簡訊，內容「極為嚴重」，在他看來已構成勒索。馬欽卡則表示，他不認為與總統府的溝通構成勒索，而是一種正當的政治協商方式。

帕維爾1日在社群平台X上寫道：「我們國家的一大優點是公民社會的力量和水準，它能在正確的時刻清楚明確地站在正確的一方。我非常感謝所有不對周遭事務漠不關心，並願意承擔對國家狀況責任的人。我感謝所有願意發聲，捍衛正直、真理、團結與彼此尊重的人。」

帕維爾表示，捍衛這些價值觀既非天真，也非過時的「哈維爾式幻想」。「它是對無價值實用主義的一種可行替代方案——那種實用主義認為力量比法律重要，傲慢比禮貌重要，言論自由可以被撒謊、扭曲和侮辱取代。」

根據捷克媒體Novinky.cz的引述，民主百萬時刻協會主席米納爾（Petr Mlynář）表示，捷克不能犯下斯洛伐克曾經犯過的錯誤。當年，持續的攻擊與粗鄙謾罵，最終讓斯洛伐克前總統查普托娃（Zuzana Čaputová）放棄競逐連任國家元首。「在捷克，我們不會重蹈覆徹。我們相信，這個國家仍然有希望。」

另一方面，外交部長馬欽卡（Petr Macinka）1日則在捷克電視台（Česká televize）上表示，他本人與外交部將無視總統辦公室。他不會為這些簡訊道歉。

馬欽卡在捷克電視台節目中說：「我認為目前應該緩和局勢，因此我別無選擇——不只是我個人，作為外交部，我們現在將無視總統先生。我沒有什麼好向他道歉的。為了不讓局勢升級，最合理的方法就是無視總統辦公室。」

他補充，與總統的爭議關於是否任命圖雷克為環境部長，而總統拒絕任命。馬欽卡認為，總統的做法超出憲法框架。

馬欽卡排除反對派要求他辭職的可能。由於這起事件，眾議院將對政府進行不信任投票。

馬欽卡說：「總統已習慣政府對他唯命是從。也許他以為這種情況會繼續，但如果這是一位反對派總統，且想要做的事情與施政綱領以及我們選前所說的相違，他就必須習慣被當作反對派來溝通。」

對於這起事件，前總統齊曼（Miloš Zeman）說：「根據憲法，總統有權拒絕任何部長候選人。我是從憲法文本中得出這一結論：憲法規定，總統依總理之建議任命部長。『建議』這個詞意味它可以被接受，也可以被拒絕。我不能責怪帕維爾拒絕任命任何部長，因為我自己也這麼做過。」

齊曼表示，他會任命圖雷克為環境部長，因為圖雷克在歐洲議會的經驗能勝任該領域工作。

參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）在社群平台X上提醒憲法第63條，其中規定總統代表國家對外，簽署並批准國際條約，任命和撤換外交使節領導人。他還附上政府成員遵守憲法和法律的誓言文本，並表示：「其他評論我認為多餘。」（編輯：唐聲揚）1150202