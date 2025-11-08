捷克新眾議長惹議 專家：外交與形象轉型面臨挑戰
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）捷克「自由與直接民主黨」（SPD）領袖岡村富夫5日當選眾議院議長，捷克政治學者佩赫指出，岡村富夫政治風格具爭議性，「未來他與民主國家領導人展開建設性對話，並且要能有效代表捷克，將是項艱鉅挑戰。」
日裔捷克政治人物岡村富夫（Tomio Okamura）5日當選為新任眾議長，成為捷克憲政體系中排名第3的高階官員。這位具爭議性的政治人物，在上任第一天就將掛在眾議院的烏克蘭國旗移除，引起各界批評，今年稍早還曾因涉嫌煽動種族仇恨而被起訴。
捷克政治學者兼評論員佩赫（Jiří Pehe）接受布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）訪問時分析，岡村富夫的當選並不令人意外，這是捷克新執政聯盟「不滿公民行動黨」（ANO）、「自由及直接民主黨」與「汽車黨」（Motoristé）內部協商的結果。
佩赫說，「他能取得這樣高位，被普遍視為與準總理巴比斯（Andrej Babiš）之間的政治交易結果。」
佩赫認為，岡村富夫雖試圖在新職位上重新塑造形象，但要擺脫具爭議性的政治風格，恐怕相當困難。「令人意外的是，岡村富夫宣稱希望在經歷嚴重政治對立之後，團結社會、展現政治家的風範。以他過去的行為來看，這似乎不太可能，但他似乎真心相信自己能這樣做。」
岡村富夫近年爭議不斷。他曾因政黨在布拉格張貼的種族歧視性廣告看板遭檢方起訴，畫面描繪持刀、滿身鮮血的非洲移民，遭批煽動仇恨。雖然他在10月重返國會後因議員豁免權而暫時免於起訴，但議會仍可能就解除豁免權再度表決。
對於外界批評其極端主義與親俄立場，岡村富夫在當選後的會議上僅作簡短發言，並未回應各方質疑。
佩赫對此表示，「批評者認為，他的分化言論與親俄、反烏克蘭態度可能構成安全風險，也讓他難以代表捷克對外交流。若他以議長身份與非洲國家領袖會面，恐因過去的種族歧視言論而陷入尷尬。」
岡村富夫在當選後的記者會上重申，將以更具包容性和調和的姿態行事，但佩赫認為，他的個性與政治風格使轉變「非常困難」。他補充：「當他面對不愉快的提問時，立即反擊並指責記者，這顯示他難以改變以往的對抗姿態。」
談及眾議長在捷克政治體系中的角色，佩赫指出，眾議長雖具一定的禮儀性質，但同時也是捷克憲法架構中排名第3的職位，僅次於總統與參議院議長。
他說，「眾議長需在國際場合代表國家，與他國國會領袖會晤。對於名聲充滿爭議性的岡村富夫來說，要與民主國家領導人展開建設性對話並有效代表捷克，將是一項艱鉅挑戰。」（編輯：陳慧萍）1141108
其他人也在看
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 7 小時前
鳳凰升級中颱上望強颱！颱風論壇曝路徑：西南部應最高規格防範
[Newtalk新聞] 中度颱風鳳凰恐升強颱進逼台灣，台灣颱風論壇今（8）日指出，颱風將以巔峰強度登陸菲律賓，進入南海後，可能北轉靠近台灣，週一（10日）、二（11日）為關鍵期。嘉義至屏東、澎湖、金馬位處危險半圈，受大風場影響時間恐延長，尤其週二上午至週四（13日）白天須嚴防風雨。 台灣颱風論壇表示，鳳凰颱風強度已增強為中度颱風，並且有機會上看強颱等級。而在副熱帶太平洋高壓的導引下，鳳凰目前正穩定朝西方移動，預計將以強颱的巔峰之姿登陸菲律賓，不過進入南海後路徑將有重大變化，可能大角度轉向北上朝台灣前進。而若路徑沒有太大變化的鳳凰颱風預計在10日進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶將會斷裂出現弱點，這將使得鳳凰颱風有機可趁，進而出現大角度的北轉。 台灣颱風論壇指出，目前在路徑和強度上仍存在變數，需要特別關注兩大重點：第一是颱風北轉的幅度和移動速度；第二是颱風北上時的減弱程度。颱風移動的快慢，以及減弱的程度大小，都將直接攸關影響台灣的時間長短，以及各地區風雨的規模。 在影響時間方面，台灣颱風論壇表示，考量到季節性因素、颱風走勢以及強度變化的綜合影響，北中南三個區域最「搖滾」的劇烈風雨時間點新頭殼 ・ 5 小時前
屋內大小聲被報案！新北3男全進警局 原因曝光
屋內大小聲被報案！新北3男全進警局 原因曝光EBC東森新聞 ・ 9 小時前
溫體豬肉回歸！屏東肉圓老店開張了 老饕搶透早開心解饞
非洲豬瘟禁令6日中午12時起陸續解除，昨天傍晚黃昏市場已經可以買到溫體豬肉，也讓肉圓、肉燥飯等相關餐飲業者得以重新開門做生意，屏東市中正路上的肉圓老店已經休店11天，今（8）日一早6點開店，就有忍了好久的客人上門，開心解饞；業者表示，希望政府也能對受到影響的餐飲業者有補貼措施，畢竟這麼久沒有營業，損自由時報 ・ 7 小時前
爌肉飯回歸！業者熬夜備料 彰化名店一早現人潮
溫體豬來了，停了好幾天以豬肉為食材的小吃攤業者也恢復供應，彰化知名爌肉飯一早就出現排隊人潮，業者說為了趕在早上供應，幾乎整晚沒睡，忙著處理食材，另外在台中第二市場，豬肉攤前也出現排隊買豬肉的情況，攤商...華視 ・ 5 小時前
慈大附中迎25周年 校慶運動會熱鬧活力
慈大附中，第25屆校慶運動會，全校師生、家長、志工，一起動一動筋骨，不只培養孩子運動家精神，也從活動中，啟發團隊合作的智慧，現場還有舉辦園遊會，親自動手做，與來訪的民眾分享，有吃又有喝，最重要的...大愛電視 ・ 6 小時前
台南打造「青年提案、市府回應、中央串連」 新模式引領城市前進
青年參與不只是口號，而是真行動！今年「台南青年審議民主行動計畫」集結熱血青年，與市府各局處展開跨域交流，讓青年意見不僅被聽見，更成為中央政策的重要參考，啟動「青年發聲、市府回應、中央串連」的政策合作新模式。審議民主的價值在於「理性討論、形成共識」，讓不同背景的青年能在平等對話中理解彼此觀點、共思公共自由時報 ・ 8 小時前
新北表揚485位資深優良志工 感謝守護學童上下學安全
為表揚長期為學子奉獻心力的學校志工們，新北市今（8）日舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，副市長劉和然親自頒獎表揚全市485位長年投入教育服務的志工代表，感謝他們以行動和愛守護孩子的成長。今年受表揚對象包含37位「杏福志工」、333位「資深優良志工」、30位「優良導護志工及老師」、85位「愛心服務站代表」及2支績優志工團隊，象徵新北教育背後最溫暖而深厚的力量。劉和然表示，校園最美的風景，不在建築與設備，而是那些默默付出的身影。志工朋友們彎下腰、伸出手，讓愛在學校每個角落流動。新北市共有近3.3萬名學校志工夥伴，長年投入導護交通、環境清潔、故事共讀、圖書管理及健康照護等工作;許多志工數十年如一日，無論風雨寒暑都堅守在孩子身邊，用愛與堅持支撐學校的穩定與成長。劉和然也特別感謝遍布全市的「愛心服務站」，成為孩子通學途中的安全庇護網，串起社區守望的關懷能量。新北市114年度起增加學校志工經費補助達3,598萬比去年增加1倍，全面提升志工含訓練、聯誼及慶生等福利，提供志工們最大支持服務。今年同時獲選的「杏福志工」及「資深優良志工」的兩段動人故事展現了城市傳愛的力量，鄭金瑞台灣好新聞 ・ 2 小時前
秋鬥遊行30日登場 訴求反高關稅霸凌
（中央社記者吳欣紜台北8日電）一年一度秋鬥遊行將於30日登場，主辦單位今天表示，今年訴求包含反高關稅霸凌、反空污等，台灣為出口導向國家，高關稅造成經濟衝擊，政府不應態度曖昧，應具體說明影響及方案。中央社 ・ 4 小時前
黃仁勳旋風訪台 魏哲家：他來要更多晶片
（中央社記者江明晏、張建中台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳參與台積電運動會，對於兩人聊了什麼，台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳想要更多晶片，至於數量多少則是「機密」。中央社 ・ 6 小時前
日本東京電車井之頭線驚傳火災！鐵軌竄出猛烈火舌 驚悚畫面曝
根據X平台上發布的照片及影片顯示，鐵道上竄出猛烈火舌，並冒出滾滾濃煙。目前消防人員已到場灌水滅火。CTWANT ・ 10 小時前
高雄市長初選民調 陳其邁：參考就好 (圖)
高雄市長陳其邁（中）8日接受媒體聯訪表示，民主進步黨高雄市長初選相關民意調查參考就好，有時也有高低、起起伏伏，但4名參選人都很有風度，贏得風度很重要。中央社 ・ 4 小時前
沈文程擔任「高齡換照新制」代言人！ 加碼宣布演唱會喜訊
沈文程日前擔任「高齡換照新制」代言人，親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，兩人在台北士林監理站現場合體，沈文程率先開唱經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開序幕，這首歌象徵新制將於明年5月1日正式上路，也成了這場政策宣導最契合的開場。Yahoo娛樂訊息 ・ 5 小時前
影/國3柳營段滿地金屬片！17車閃避不及輾過去 4人輕傷
國道三號南向322.8公里柳營路段昨（7）日晚間發生一起交通事故，一輛車輛沿途掉落金屬零件，導致17輛小客車因閃避不及而輾壓，其中1輛小客車失控，與另外3輛車相撞，最終造成4人輕傷。中天新聞網 ・ 8 小時前
德國挺台要員包瑞翰：歐洲與台灣關係正根本性轉變
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）德國挺台重量級政治人物包瑞翰（Reinhard Bütikofer）在布拉格的「歐洲價值高峰會」上表示，歐洲與台灣之間的關係在過去6年發生「根本性的改變」，歐洲以更地緣政治的方式思考全球局勢，逐漸意識到台海安全與自身利益息息相關。中央社 ・ 10 小時前
應對全球威脅 美國防部大幅簡化武器採購流程
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天公布五角大廈武器採購方式的全面性改革，在全球威脅日增之際，讓軍方能更迅速地獲取技術。中央社 ・ 8 小時前
公館"時段性禁止左轉"上路首日 騎士.駕駛亂象不斷
生活中心／陳堯棋 黃啓豪 台北報導 北市公館圓環拆除後，導致上下班交通更為壅塞，今天（8日）開始，早上7點到9點，羅斯福路四段南往北方向禁止左轉，民視新聞獨家直擊，新制上路第一天，交通亂象不斷，而且光是繞道就得多等七個紅綠燈，至少多花四分半鐘時間，網友砲轟，形成另類的"萬安圓環"。週六一早，北市羅斯福路四段南往北方向，內側車道駕駛打了左轉燈，想上福和橋，卻遲遲等不到左轉綠燈亮，最後無奈只能改成直行。還有機車騎士，違規左轉上橋，或在待轉格前面，差點跟汽車迎面撞上，交通規則改來改去，讓用路人氣炸了。機車騎士：「很麻煩啊，就是已經有左轉道了還不能轉，就會卡在路中間這樣。」汽車駕駛：「就是剛才沒有看到左轉燈，不知道要不要走，怕轉下去被開罰燈，左轉燈沒有亮，我就不敢轉啊。」公館"時段性禁止左轉"，上路首日亂象不斷。（圖／民視新聞）公館圓環拆除後，上下班交通更加壅塞，8號開始，每天早上七到九點，實施時段性禁止左轉，新制上路第一天，包括內側第二車道改左轉，用路人霧煞煞，騎士也不知道要兩段式左轉，而且還有一項大魔王關卡。民視記者陳堯棋：「羅斯福路四段南往北方向，每天7到9點禁止左轉，記者實測，繞道要多花多久時間。」禁止左轉時段，開車必須從羅斯福路右轉基隆路，接著直行到台科大校門口迴轉，最後再直行上橋，必須得多等七個紅綠燈，光是周末繞道就得多花4分半，平日恐怕更塞，網友狠酸說是"萬安圓環"，"圓環又重新長出來了"，"結果變成換民族國中門口塞車"。公館"時段性禁止左轉"，駕駛得繞道多花時間。（圖／民視新聞）計程車駕駛：「這(繞道)不合道理的，乘客同意嗎？(多了7個紅燈)對啊，那如果塞車的話呢？現在上下班這裡都會很塞。」北市交工處副處長黃惠如：「針對這部分(時段性禁止左轉)，我們也會再加強宣導，以及禮拜一上班日的時候，會加派義交來做這部分的導引。」台北市長蔣萬安：「(拆除公館圓環)交通事故，就已經大幅降低了44%，有任何的調整，我也請交通局，事前一定會清楚跟市民說明和報告。」儘管蔣萬安聲稱，事故率大幅降低，但新制上路第一天，亂象不段，等到下周一上班日，儘管市府已經承諾會加派義交、員警指揮，但恐怕仍會上演，公館圓環馬路迷宮大戰！原文出處：公館「時段性禁止左轉」上路首日 騎士、駕駛抱怨不斷 更多民視新聞報導每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬又改! 公館圓環增"可變車道" 民眾:用路人都是市府模型?民視影音 ・ 6 小時前
巴西COP30在即 魯拉警告地球難再承受化石燃料
（中央社巴西貝倫7日綜合外電報導）巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天直言，地球無法再承受人類仰賴化石燃料，並警告若沒有快速轉而使用更潔淨的能源，對抗氣候變遷的行動恐會失敗。中央社 ・ 10 小時前
蕭美琴在歐洲議會發表IPAC峰會演說 中國稱強烈憤慨
（中央社記者張淑伶上海8日電）副總統蕭美琴7日在IPAC峰會發表專題演說，是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會。中國駐歐盟使團今天對此表示，此事嚴重衝擊中歐政治互信，中方強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。中央社 ・ 8 小時前
蕭美琴驚喜現身IPAC演講 強調全球繁榮仰賴台灣
副總統蕭美琴昨天（7日）驚喜現身在比利時布魯塞爾舉辦的對中政策跨國會議聯盟IPAC峰會，發表專題演說。蕭副總統向在場的與會來賓強調，台灣的自由和強大，對國際社會而言，非常重要。來聽聽看她的說法。鏡新聞 ・ 10 小時前