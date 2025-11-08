捷克新眾議長惹議 專家：外交與形象轉型面臨挑戰

（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）捷克「自由與直接民主黨」（SPD）領袖岡村富夫5日當選眾議院議長，捷克政治學者佩赫指出，岡村富夫政治風格具爭議性，「未來他與民主國家領導人展開建設性對話，並且要能有效代表捷克，將是項艱鉅挑戰。」

日裔捷克政治人物岡村富夫（Tomio Okamura）5日當選為新任眾議長，成為捷克憲政體系中排名第3的高階官員。這位具爭議性的政治人物，在上任第一天就將掛在眾議院的烏克蘭國旗移除，引起各界批評，今年稍早還曾因涉嫌煽動種族仇恨而被起訴。

廣告 廣告

捷克政治學者兼評論員佩赫（Jiří Pehe）接受布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）訪問時分析，岡村富夫的當選並不令人意外，這是捷克新執政聯盟「不滿公民行動黨」（ANO）、「自由及直接民主黨」與「汽車黨」（Motoristé）內部協商的結果。

佩赫說，「他能取得這樣高位，被普遍視為與準總理巴比斯（Andrej Babiš）之間的政治交易結果。」

佩赫認為，岡村富夫雖試圖在新職位上重新塑造形象，但要擺脫具爭議性的政治風格，恐怕相當困難。「令人意外的是，岡村富夫宣稱希望在經歷嚴重政治對立之後，團結社會、展現政治家的風範。以他過去的行為來看，這似乎不太可能，但他似乎真心相信自己能這樣做。」

岡村富夫近年爭議不斷。他曾因政黨在布拉格張貼的種族歧視性廣告看板遭檢方起訴，畫面描繪持刀、滿身鮮血的非洲移民，遭批煽動仇恨。雖然他在10月重返國會後因議員豁免權而暫時免於起訴，但議會仍可能就解除豁免權再度表決。

對於外界批評其極端主義與親俄立場，岡村富夫在當選後的會議上僅作簡短發言，並未回應各方質疑。

佩赫對此表示，「批評者認為，他的分化言論與親俄、反烏克蘭態度可能構成安全風險，也讓他難以代表捷克對外交流。若他以議長身份與非洲國家領袖會面，恐因過去的種族歧視言論而陷入尷尬。」

岡村富夫在當選後的記者會上重申，將以更具包容性和調和的姿態行事，但佩赫認為，他的個性與政治風格使轉變「非常困難」。他補充：「當他面對不愉快的提問時，立即反擊並指責記者，這顯示他難以改變以往的對抗姿態。」

談及眾議長在捷克政治體系中的角色，佩赫指出，眾議長雖具一定的禮儀性質，但同時也是捷克憲法架構中排名第3的職位，僅次於總統與參議院議長。

他說，「眾議長需在國際場合代表國家，與他國國會領袖會晤。對於名聲充滿爭議性的岡村富夫來說，要與民主國家領導人展開建設性對話並有效代表捷克，將是一項艱鉅挑戰。」（編輯：陳慧萍）1141108