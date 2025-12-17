捷克最美溫泉小鎮 卡羅維瓦利喝飲泉、嚐溫泉餅！彩色建築像走進童話

旅人造訪布拉格通常不會錯過「卡羅維瓦利」，這座被譽為捷克最美溫泉小鎮的療養勝地。馬卡龍般繽紛的中世紀建築群簇擁在山間河流兩側，不時冒出裊裊湯煙，手捧專屬溫泉杯，漫步在優雅的溫泉長廊，感受飲泉的獨特滋味，買一份溫泉水做的溫泉餅，讓舌尖留下甜滋滋的小鎮記憶，卡羅維瓦利用最溫柔的方式，邀請旅人沉浸在療癒又浪漫的時光裡。

【漫遊捷克最美溫泉小鎮】

買只溫泉杯體驗「飲泉」魅力

普普飯店裡的中世紀氛圍午茶時光

廣告 廣告

█ 買只溫泉杯體驗「飲泉」魅力

「14世紀，神聖羅馬帝國皇帝查理四世來到山間狩獵，獵犬誤入山谷中的熱泉，受傷的腳因浸泡過溫泉而痊癒，查理四世便以自己的名字命名此地，Karlovy Vary意為查理的溫泉。」查閱關於卡羅維瓦利的歷史典故，發現此段記述。

這聽起來好耳熟，日本是不是也有許多溫泉鄉的由來類似這樣，獵人追隨受傷的白鶴來到山谷，發現受傷的白鶴泡了熱泉傷癒，而且站在卡羅維瓦利的小橋上眺望，中世紀氛圍的建築矗立在泰普拉河兩旁，後方是層層疊疊的山巒，竟有種「銀山溫泉」的既視感。

查理四世將其作為貴族的溫泉療養勝地，18、19世紀更是吸引上流社會名流諸如貝多芬、歌德、蕭邦及俄國沙皇來此度假，因而留下大量巴洛克與新藝術風格建築，繽紛華麗的色彩裝飾宛若童話小鎮。

日本的溫泉鄉處處有足湯，卡羅維瓦利卻是以「飲泉」聞名，先買一只溫泉杯，沿著一棟接著一棟的「溫泉長廊」喝起走，說也奇妙，每處飲泉噴出的溫泉風味各有不同，新文藝復興風格的磨坊溫泉長廊（Mill Colonnade）有著鹹澀的鐵鏽味，白色木造蕾絲風格的市集溫泉長廊（Market Colonnade）則有種像是氣泡礦泉水放太久沒氣，變成氣泡溫水般的味道，景色清幽的公園溫泉長廊（Park Colonnade）則是當地居民最常取水的泉眼，相傳卡羅維瓦利的溫泉有著腸胃健康，喝太多有可能晚上跑很多次廁所呢！

█ 普普飯店裡的中世紀氛圍午茶時光

日本的溫泉鄉有溫泉饅頭，卡羅維瓦利則有溫泉水攪麵糊做的溫泉餅，街邊剛出爐的溫泉餅又大又圓，口感薄脆、入口即化，經典口味有香草、肉桂、榛果和巧克力。

「溫泉餅的來源是讓來此療養的貴族，喝飲泉時能有個點心搭配，而設計的點心。」這樣的說法完全可以理解，溫泉水雖然可以喝，但風味實在不是很迷人，許多店家推出夾了糖霜或堅果餡的溫泉餅，捧著溫泉杯一邊啜飲、一邊啃溫泉餅，漫步在古典長廊之間，於是乎成為卡羅維瓦利的儀式感。

更精緻點的，可造訪小鎮上的「普普飯店」（Grand Hotel Pupp）品嚐下午茶，18世紀甜點師約翰．喬治．普普（Johann Georg Pupp）創立的這家飯店，是歐洲貴族、政要與藝術家指定下榻的療養飯店，是溫泉小鎮指標性的存在，融合新藝術與巴洛克風格的建築華麗典雅，大理石樓梯、水晶吊燈與甜點沙龍構築出老派歐洲華麗氣息，是許多電影畫面的取景地。

置身在象徵著卡羅維瓦利療養文化的普普飯店，就算不住宿體驗溫泉SPA，也能在沙龍裡喝杯咖啡，享受甜美的蛋糕，感受流淌在此地數百年的貴族氣息。

【info】

2026/4/2起，中華航空直飛布拉格增為每週三班，搭配阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、維也納航點，讓歐洲跨國旅行動線更有彈性。

★可從布拉格 Florenc 巴士總站搭巴士前往，車程時間約2～2.5 小時，或是參加布拉格出發的一日遊行程。

撰文、攝影/ 妮可魯