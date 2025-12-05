捷克最高「耶誕郵局」驚喜收台灣來信 女童讚自己捐出長髮

捷克最高小鎮波日達爾。（圖／達志／美聯社）

每到聖誕節，捷克民眾並非將願望寄給北極的聖誕老人，而是寫信給「小耶穌」（Ježíšek）。而這些信件「官方指定」的收信地點，就是位於捷克境內海拔最高的小鎮「波日達爾」（Boží Dar）郵局。這間「聖誕郵局」每年都會收到世界各地孩子的聖誕願望，今年甚至收到台灣小女孩寄來一封溫暖的信。

根據《布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）》報導，一座位於德捷邊界厄爾士山脈（Ore Mountains）的小鎮郵局，每年都會接收來自世界各地孩子的聖誕願望，並提供特別的聖誕節郵戳服務。當地資訊中心負責人道特曼諾娃（Daniela Tautermannová）受訪時表示，所有寄來要求蓋章的郵件都會被打開、逐一蓋上特製聖誕郵戳，再寄回原收件人。

波日達爾的聖誕郵局名聲遠播，不僅捷克國內，還收到來自加拿大、澳洲、泰國、德國與奧地利的信件。今年甚至收到一封來自台灣的小女孩寄出的信，她用捷克語寫道，這是她第一次寄信給小耶穌，並分享自己因把長髮捐給癌症病患假髮組織，而覺得今年自己「很棒」。

道特曼諾娃指出，這座「聖誕郵局」成立逾30年，郵件量驚人，其中以2016年最繁忙，當年共蓋了重達386公斤的郵件，可說是歷年紀錄。每年更換的聖誕郵戳設計，也是郵票收藏家們津津樂道的亮點。道特曼諾娃表示，今年的圖案是「帶著小樹枝的蘋果」，由藝術家Šťastná（盧琪耶夏絲娜）設計。

當地資深郵務員采爾馬可娃（Jitka Čermáková）透露，最常要求特別蓋章的其實是集郵人士，「他們甚至會指定郵戳要蓋在信封的哪個位置，最好是沿著邊緣蓋三次。」

而波日達爾也是冬季熱門旅遊景點，因降雪穩定，每逢週末人潮湧現。遊客除了能到資訊中心索取郵戳，也可將信投入戶外的專用信箱，信箱常常在短時間內被塞得滿滿。

波日達爾的「聖誕郵局」每年12月1日至23日運作，民眾可於每日早上8點到傍晚6點的開放時間前往資訊中心索取特別郵戳，為聖誕節留下一份獨特紀念。

