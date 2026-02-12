捷克東北部最引人注目的工業遺產！鋼鐵煤礦中心、窄距鐵軌、二次大戰防禦工事群、16世紀木製水車、石造大壩⋯擄獲工業迷的另類捷克風情～

一般遊客對捷克的印象，大多停留在布拉格美麗的城市風光、巴德傑維契的中世紀風情、庫倫諾夫的童話色彩、卡洛維瓦利的溫泉療養⋯⋯不過這座位於中歐內陸的國家，占地約7.89萬平方公里，除了大家熟悉的波西米亞，還有摩拉維亞（Moravian）和西里西亞（Silesian），共三由個歷史地區組成。浪漫之外，還有許多工業時期的紀念碑令人印象深刻，如果你曾經搭過布拉格的地鐵，一定為它深入地底的結構感到驚訝！捷克旅遊局特別為工業迷規劃了一條參觀路線，涵蓋捷克東北部的工業遺產，包括軍事與農業設施，揭露昔日工匠大師創造的奇蹟！

【捷克東北部獨特工業遺產推薦】

昔日的鋼鐵重鎮如今已搖身一變成為旅遊中心（Image Source : Getty Creative）

距離布拉格以東約270公里的奧斯特拉瓦（Ostrava），是捷克的第三大城，同時也是摩拉維亞—西里西亞州的首府。它橫跨這兩個歷史地區的邊界，坐落於奧得河（Oder）、奧帕瓦河（Opava）、奧斯特拉河（Ostravice）和盧奇納河（Lučina）的交匯處，連同周邊形成多達50萬人的都會區，是捷克除布拉格外最大的都會區。

圖片＝4

奧斯特拉瓦是捷克的第三大城（Image Source : Getty Creative）

因為坐落於奧斯特拉河兩岸而得名，這條河流將它區分為摩拉維亞奧斯特拉瓦和西里西亞和奧斯特拉亞兩大區域，過往由於位於連接波羅的海和亞得里亞海的古老貿易道路上而繁榮。不過這座城市卻在17世紀的三十年戰爭（Thirty Years' War）中開始衰落，並且先後被丹麥和瑞典占領。所幸1763年時，奧斯特拉河西里西亞一側發現了大量優質煤礦，讓奧斯特拉瓦得以再度翻身！

圖片＝5

奧斯特拉瓦至今依舊保存著鋼鐵、化工和煤礦開採痕跡（Image Source : Getty Creative）

因地處大型煤田中心地帶而日益重要，它甚至成為奧地利帝國重要的工業引擎，20世紀時，作為捷克—斯洛伐克的煤炭和冶金中心，奧斯特拉瓦被譽為「鋼鐵之心」（steel hear）。不過自從1989年天鵝絨革命（Sametová revoluce）共產主義政權垮台以後，這座城市再次面對翻天覆地的改變，傳統的鋼鐵、化工和煤礦開採迅速衰退，最後一座煤礦在1994年開採完畢。

圖片＝6

下維特克維采地區曾經是煤礦開採、焦炭生產和鋼鐵廠的綜合體（Image Source : Getty Creative）

後來當地政府投入大量資金，數十年來重工業造成的生態配破壞，改善了城市和生活品質，讓這座昔日的工業重鎮搖身一變成為旅遊中心。位於市中心的下維特克維采地區（Lower Vítkovice area），曾經是煤礦開採、焦炭生產和鋼鐵廠的綜合體，見證了整個地區的工業發展，如今依舊被完整的保存下來，可以一窺當時的發展進程。

圖片＝7

入夜後打上燈光的採礦和高鐵生展設備給人科幻的感覺（Image Source : Getty Creative）

如今在下維特克維采地區依舊可以觀察鋼鐵生產過程，讓你重返25年前捷克鋼鐵重鎮最具代表性的面貌。另外，在奧斯特拉瓦還可以看到艾瑪（Ema）煤渣堆，它是1920年代Trojice煙煤礦的廢料堆積而成的錐形礦渣，堆頂由數百萬頓燒毀的廢料形成，幾十年來礦渣依舊在內部悶燒。艾瑪煤渣堆位於這座城市的至高點，從這裡可以可以飽覽奧斯特拉瓦的全景～

＊特拉梅什納到奧索布拉哈的窄軌鐵道

圖片＝8

歷史回溯14世紀的猶太公墓是奧索布拉哈最重要的古蹟（Image Source : Getty Creative）

耶塞尼克（Jeseníky）是奧洛摩次州（Olomoucký）和摩拉維亞—西里西亞州的第二高山脈，當地以獨特的自然景觀和歷史古蹟等聞名。坐落於山腳下的奧索布哈拉（Osoblaha），是一座人口大約1,000人的市鎮，當地以18世紀的巴洛克風格的聖尼古拉斯教堂（Church of Saint Nicholas）、一小段中世紀城牆，以及歷史回溯至14世紀末、捷克最珍貴的猶太公墓為主要景點。

圖片＝9

僅存於西里西亞的窄軌客運鐵路啟用於19世紀（Image Source : Getty Creative）

然而對遊客更具吸引力的，或許是那條獨特的窄距軌道，它連接起這座位於捷克—波蘭邊境的市鎮，以及克爾諾夫—格沃霍瓦齊線（Krnov–Głuchołazy line ）上的特拉梅什納（Třemešná）。正式啟用於1872年，這條軌道是捷克今日僅存依舊營運中的三條窄軌客運鐵路之一，也是唯一一條由國營鐵路公司České dráhy營運的鐵路。

圖片＝10

窄距軌道行駛於特拉梅什納和奧索布拉哈之間（Image Source : Getty Creative）

當時，奧索布拉哈的糖廠業主希望這座市鎮能與鐵路接軌，站在經濟的角度上，和鄰國普魯士的鐵路網銜接是最佳解方，不過基於政治和軍事理由，遭到維也納政府的回絕。無論如何，鐵路最後依舊建成，如今更從運輸功能變成旅遊景點。窄距鐵軌只限觀光使用，遊客可以搭乘蒸汽引擎推動的車廂，體驗舊時光的工業魅力～

＊達科維奇防禦工事群

圖片＝11

達科維奇防禦工事群是捷克最重要的軍事歷史景點之一（Image Source : Getty Creative）

距離奧斯特拉瓦大約10公里的赫盧欽（Hlučín）附近，有座名為達科維奇（Darkovičky）的村莊，歷史回溯14世紀的它，以保存完好的戰前捷克斯洛伐克防禦工事——達科維奇防禦工事群（Darkovičky Fortification Complex）聞名。這座深受歐洲各國重視的獨特捷克斯洛伐克模範防禦性建築，二次大戰前與建造於納粹德國邊界的防禦工事系統相互毗鄰！

圖片＝12

達科維奇展示著二戰期間的防禦公式與武裝情形（Image Source : Getty Creative）

結合歷史、軍事遺產與自然景觀，達科維奇適合徒步參觀。這座歷史悠久的村莊以軍事技術著稱，展示了1930年代為了防禦納粹德國而建的防禦工事以及武裝情形，區域內包含多座重型和輕型碉堡，例如奧博拉（Obora）和阿萊伊（Aleš）要塞等，見證著當時的軍事建造技術，可說是捷克最重要的軍事歷史景點之一。

＊韋塞爾斯奇水車

圖片＝13

興建於16世紀的巨大韋塞爾斯奇水車（Image Source : Getty Creative）

盧奇基（Loučky）是一座位於利貝雷茨州（Liberecký）的小鎮，距離該州首府利貝雷茨（Loučky）東南方大約21公里處，當地人口不到200人，瀰漫著悠閒的鄉間氣息。不過盧奇基以一座巨型水車引人注目，這處文化古蹟被當地居民稱為帕茲德拉磨坊（Pazdera's Mill），維塞爾斯奇水車（Wesselsky Water Mil）位於景色優美的奧得河右岸。

圖片＝14

水車磨坊如今提供遊客優雅的住宿設施 （Image Source : Getty Creative）

興建於16世紀的木製水車，打從1767年開始就由韋塞爾斯奇家族擁有，直到二戰結束。它長達3公里的引水渠，驅動著直徑近5公尺的水車，連同用來驅動農業機械的齒輪箱，形成一座功能獨特的建築。來到這裡參觀，可以探訪磨坊中隱密的角落、了解麵粉生產的完整流程、磨坊技術，以及磨坊主人生活的種種趣聞，膽子大的人還可以爬進駕駛艙查看。此外，遊客還可以選擇入住磨坊主人的房間，感受古老且浪漫的情懷～

＊斯萊茲卡・哈爾塔水庫

圖片＝15

景色優美的斯萊茲卡・哈爾塔水庫成為熱門休閒場所（Image Source : Getty Creative）

位於耶塞尼克山脈、摩拉維采河（Moravice）上游的斯萊茲卡・哈爾塔水庫（Slezská Harta Reservoir），是摩拉維亞-西里西亞州知名的人工岩石填充大壩，興建於1987~1998年之間，是捷克最年輕的水壩！面積廣達8.7平方公里的它，同時也是捷克最大的水庫之一，蓄水量高達2.187億立方公尺！

圖片＝16

斯萊茲卡・哈爾塔水庫是捷克面積最大的水庫之一（Image Source : Getty Creative）

坐落於克魯日貝爾克大壩（Kružberk dam）上游，斯萊茲卡・哈爾塔水庫主要的用途，在於改善克魯日貝爾克大壩的水質並提供充足的水源，斯特拉瓦都會區的飲用水都來自於克魯日貝爾克大壩。斯萊茲卡・哈爾塔水庫內還設有水力發電廠，也為周遭村莊提供用水、電力，並且控制摩拉維采河的洪水。

圖片＝17

黃昏時斯萊茲卡・哈爾塔水庫動人的美景（Image Source : Getty Creative）

不過當初為了興建這座水庫，6座村莊部分區域遭到拆除並被淹沒，卡洛爾韋茨村（Karlovec）甚至完全被水庫吞噬，如今只看到內波穆克的聖約翰教堂（Church of Saint John of Nepomuk）部分結構在水中若隱若現⋯⋯ 如今，這座水庫成為日光浴、釣魚、游泳、划船、風帆衝浪的好去處，優美的環境讓它成為熱門休閒場所。

文字／Iris PENG