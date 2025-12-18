捷克珍奶店公開「支持台灣」遭小粉紅負評！台人出手力挺

國際中心／張予柔報導



捷克布拉格的一家手搖飲店，近日因店內掛著「我們支持台灣」字樣的帽T，意外捲入一場風波。店家Google評論區在短時間內遭到中國遊客一星負評洗版，留言內容夾雜政治仇恨與人身攻擊，讓業者相當錯愕。事件曝光後，不少台灣人湧入支持老闆，不僅協助檢舉惡意評論，也以實際行動力挺，讓創辦人直言「真的很溫暖」。









捷克珍奶店「挺台灣」遭小粉紅惡意負評！台人暖心力挺…老闆感動：像一家人

捷克珍奶店牆上掛著「我們支持台灣」字樣的帽T。（圖／民視新聞）

這間名為「Lootea」的手搖飲店，主打台灣珍珠奶茶，店內珍珠堅持手工製作，飲品選項有芋頭、黑糖多種選擇。近期卻有顧客在評論區留下「台獨全家爆炸」、「第一次遇見台獨」、「台獨X全家」等激烈字眼，還有人拍下店內掛著「我們支持台灣」字樣的連帽衫，搭配嘔吐表情發文。創辦人之一 Tomás表示，惡評幾乎在短時間內湧現，平常一個月僅有四、五則負評，這次一時之間卻出現十多筆，明顯不尋常。

廣告 廣告

捷克珍奶店「挺台灣」遭小粉紅惡意負評！台人暖心力挺…老闆感動：像一家人

捷克珍奶店老闆表示，店內所有的茶葉、珍珠、糖漿都是來自台灣。（圖／民視新聞）

這間手搖飲店最特別的是牆上掛著印有「我們支持台灣」、「民主自由的台灣人」、「堅強獨立的台灣魂」字樣的服飾與絲帶。根據《中央社》採訪，老闆表示，「我們支持台灣，店內所有的茶葉、珍珠、糖漿都是來自台灣。我們也試過中國的材料，但真的沒有台灣的好」。

捷克珍奶店「挺台灣」遭小粉紅惡意負評！台人暖心力挺…老闆感動：像一家人

大批台灣網友湧入珍奶店留下五星評價與鼓勵留言。（圖／翻攝自 Google Maps）





捷克珍奶店「挺台灣」遭小粉紅惡意負評！台人暖心力挺…老闆感動：像一家人

中國遊客在店家評論區留下一星負評洗版。（圖／翻攝自 Threads）

老闆強調，Lootea 並非排斥任何國籍的顧客，「我們服務每一個人，不論來自哪裡」，只是單純認同台灣的民主與自由價值。事件曝光後，大批台灣網友湧入Google留下五星評價與鼓勵留言，稱讚Lootea是「原料都從台灣進口，真正道地的珍奶店」、「台灣友善、捷克必訪」、「希望中國人民先顧好自己的器官跟薪資有沒有三千就好」，讓店家星等迅速回升。對此，創辦人感性表示，「感謝台灣人的支持，我們就像是一家人」。





原文出處：捷克珍奶店「挺台灣」遭小粉紅惡意負評！台人暖心力挺…老闆感動：像一家人

更多民視新聞報導

張韶涵遭酸「精靈變大媽」！今昔反差網全看傻

英超驚見球迷高舉「台灣國旗」反中！苗博雅狠酸1事

唐綺陽宣布「不出版星座書」！改用1方式陪粉絲迎2026

