捷克眾議長訪斯洛伐克 強調兩國立場相近盼重啟關係

（中央社記者劉郁葶布拉格2日專電）捷克眾議長岡村富夫今天出訪斯洛伐克，表示兩國在許多歐洲議題上立場相同，例如反對歐盟碳排放交易制度、反對歐盟移民協議等，並將就這些議題達成共識。斯洛伐克國會議長萊希指出，岡村富夫的來訪，是重啟兩國關係的舉措。

「自由及直接民主黨」（SPD）主席岡村富夫（Tomio Okamura）11月初當選捷克眾議院議長，將首次海外出訪安排到斯洛伐克，延續捷克與斯洛伐克高層政治人物剛上任便互訪的慣例。

斯洛伐克國會議長萊希（Richard Raši）表示，岡村富夫到訪布拉第斯拉瓦（Bratislava），是重啟斯洛伐克與捷克關係的一項舉措，「國會領導層與政府能保持一致立場，對雙方關係至關重要」。

岡村富夫認為，恢復捷克與斯洛伐克的緊密關係，是他此次造訪布拉第斯拉瓦的目標。他表示，捷克與斯洛伐克在許多歐洲議題上持相同立場，例如反對歐盟新的碳排放交易制度（ETS2）、反對歐盟移民協議，以及反對歐盟自2035年後禁止銷售燃油車。

岡村富夫說：「我必須說，在與斯洛伐克方的第一次會談中，我們就這些議題達成共識，也認為我們可以且願意尋求一致立場。」

去年，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）所領導的政府決定停止與斯洛伐克政府的磋商，當時捷克以雙方在關鍵外交議題有重大分歧為由。而這背後主因為兩國在是否提供烏克蘭軍事援助的立場相異。隨著捷克新政府即將上任，捷克援烏的立場可能出現變化。

此次岡村富夫率領訪斯洛伐克的代表團，由新執政聯盟「不滿公民行動黨」（ANO）、「自由及直接民主黨」與「汽車黨」（Motoristé）的議員所組成。

對此，即將卸任的捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）在社群X平台上發文批評：「岡村富夫決定在國會代表團中只帶上自己的執政盟友，給人將出國訪問濫用於黨派政治的感覺。對外代表捷克的應該包含反對派在內，而不是他身邊那一小圈只會附和他的人。」

岡村富夫則表示，「我無法想像讓會破壞捷克、斯洛伐克關係的人成為我代表團的一部分」。

斯洛伐克的代表團也同樣僅由執政黨議員組成。萊希說：「對我來說，新執政聯盟的代表團來訪是很自然的事。捷克與斯洛伐克的執政聯盟將是理念與議題的推動者。」

岡村富夫將在稍晚會見斯洛伐克總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini）與總理費佐（Robert Fico）。此外，他將於3日參加捷克、斯洛伐克與奧地利共同舉行的國會領袖會議。（編輯：張芷瑄）1141203