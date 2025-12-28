捷克紀錄片《我是台灣人》上映 記錄維特齊訪台與民主抉擇

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

捷克紀錄片《我是台灣人》（I am Taiwanese）於12月上旬在布拉格哈維爾圖書館播映，多名政商人士到場支持。該片聚焦在2020年參議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台歷程，包含訪台團承受的壓力、台灣複雜的地緣政治，以及捷克外交的民主價值。

2020年捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台。（圖／取自立法院）

導演斯瓦泰克（Dan Svátek）表示，拍攝本片的動機來自這段故事所蘊含的時代意義，不只是關於一名政治人物的抉擇，更是一場關於民主價值的實踐。紀錄片歷時5年完成，透過訪談捷克政界、學界與媒體人士，並前往台灣取景，呈現台灣在國際局勢中的處境與重要性。斯瓦泰克直言，台灣的地緣政治角色值得世界關注，也促使觀眾重新思考當前的國際情勢。斯瓦泰克也表示，希望《我是台灣人》有機會在台灣上映。

維特齊也親自出席首映，觀影後感性表示，這部紀錄片讓他回憶起那趟「非常重要的人生旅程」。他強調，捷克與台灣在追求民主與自由的道路上彼此理解、相互扶持。他在接受中央社專訪時提到，捷克在1989年的絲絨革命後自由得來不易，從政就是希望捷克不要再走回頭路。2020年維特齊訪台期間，曾在立法院以中文說「我是台灣人」以表達對台灣的支持，成為國際新聞焦點，成為該紀錄片片名由來。

回顧2020年訪台前夕，維特齊坦言自己曾面臨來自中國的威脅，以及捷克國內政界高層的強大壓力，但他仍選擇堅持行動。他認為，是否每個人都喜歡並不重要，重要的是是否做了正確的事。

