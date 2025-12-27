中央社

捷克紀錄片「我是台灣人」導演與製片受訪 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

捷克紀錄片「我是台灣人」的導演斯瓦泰克（Dan Svátek，右）與製片波科爾尼（Jiří Pokorný，左）日前接受中央社專訪表示，這部紀錄片提及台灣地緣政治關係，是一個值得被關注的主題。

中央社記者劉郁葶伊赫拉瓦攝 114年12月27日

