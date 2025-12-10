捷克紀錄片「我是台灣人」放映會 展現挺台聲浪

（中央社記者劉郁葶布拉格10日專電）捷克紀錄片「我是台灣人」9日在布拉格放映，重現2020年捷克參議長維特齊不顧壓力率團訪台的關鍵歷程。多位捷克政界人士、商界代表到場出席，以實際行動展現對台支持，也再次引起對自由民主價值的討論。

紀錄片「我是台灣人」（Jsem Tchajwanec）由捷克導演斯瓦泰克（Dan Svátek）耗時5年拍攝，聚焦捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）2020年訪台，當時維特齊在台灣立法院演講以中文說出「我是台灣人」，表達對台灣人民的支持，引起轟動，這部片也以此為名。

「我是台灣人」透過深入訪談多位捷克政治人物、商界代表、漢學家、記者等人物，呈現當年維特齊的「台灣行」背後承受的壓力，與台灣複雜的地緣政治局勢，以及捷克外交與民主價值的實際影響。

在「我是台灣人」映後座談會上，維特齊表示，2020年這趟台灣行，有些人給予他強而有力的支持，例如參議員費雪（Pavel Fischer），也有人在關鍵時刻提供理性論述，也有人保持中立立場，甚至有人勸阻或以強烈方式施壓。

維特齊說，他最常想起的，仍是那些始終支持並鼓勵他的人。正是這些力量，讓團隊擁有足夠的信心，最終順利完成這趟重要行程。

維特齊強調，捷克自1989年獲得生活在自由世界的機會，因此絕不能背離自由民主價值。「一旦我們這麼做，再次失去自由的可能性會大幅增加，而這是我們無論如何都不應該允許發生的事情。」

費雪表示，值得回頭檢視的是，在那段時間，中國透過某些人物例如時任總統齊曼（Milos Zeman），發動聲勢浩大的攻勢，宣布數千億的投資承諾。

費雪表示，當初那些被描繪得極為可觀的獲利，其實不容易實現，且不過只是些零星、象徵性的成果。而那些迎合政策轉向的企業，如今不是已撤離中國，就是正在撤離中。「如今捷克與台灣和其他夥伴正在發展務實合作，這是很正面的消息。」

費雪表示，有些企業可能只關心短期利益，但公民的利益顯然是更長遠的。無論從實際行動或此紀錄片，都能清楚感受到，在是否應以捷克長期利益為優先的決策過程中，許多相關人士往往承受巨大壓力。

捷克台灣商會主席狄維什（Pavel Diviš）在觀賞後表示，那次訪台之旅對所有參與者而言，都是一次深具意義的提醒，再次凸顯維繫彼此關係的重要性。雙方應持續堅守共同價值，並落實在生活和與台灣的商業合作中，不斷深化發展。

狄維什說：「我們真的必須繼續走下去，而且要儘快再一次前往台灣，延續並完成我們已經開始做的事情。」

捷克記者馬雲華（Filip Noubel）表示，這部紀錄片最早在5年前開始採訪與拍攝，不過今日觀賞後，令他驚訝的是，片中討論的議題至今不僅沒有過時，反而與當前的國際局勢高度相關，彷彿這部紀錄片是「昨天才完成的」。

馬雲華指出，片中聚焦的議題至今仍然存在，甚至更加明顯。首先，中國對台灣的威脅並未改變，情勢反而持續惡化；其次，台灣與捷克的關係在這幾年顯著增溫，雙邊交流不斷擴大。「不論政府如何更替，如今能清楚感受到，是台灣與捷克『人與人』之間的連結正快速深化。」

馬雲華分享，當前捷克社會，支持台灣的聲音仍佔多數。然而，捷克目前正面臨新的政局變化，新總理上任後，各界高度關注未來是否會對台捷關係帶來影響，與影響的方向與程度為何。（編輯：謝怡璇）1141210